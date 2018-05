L'evento



Mariangela Pira, giornalista tra giornalisti

martedì, 15 maggio 2018, 11:11

Una lezione vivace e colorita, quella di venerdì, che ha visto ospite di Palazzo Bernardini, la giornalista di Sky tg24, Mariangela Pira. Giovanissima, frizzante e coinvolgente, l’inviata di origine sarda, ha condotto l’incontro, sul giornalismo economico, con disinvoltura e capacità raccontandosi, raccontando il proprio lavoro e trovando risposte agli interrogativi più disparati provenienti dal pubblico.

Doveva essere un incontro incentrato sul lavoro del giornalista che si occupa di economia, ma le discussioni che ogni tematica suscitava, hanno tramutato l’evento, scandito da enfatizzanti schiocchi di dita della relatrice, in una lezione di economia, attualità, storia, politica, tecnologia e molto altro, generando un forte interesse e una larga partecipazione degli uditori.

Una giornalista tra i giornalisti non solo perché si tratta della prima ospite al femminile delle lezioni della Gazzetta, ma anche, e soprattutto, per sottolineare le difficoltà che la giovane ha incontrato per affermarsi in un settore, quello del giornalismo economico, spesso considerato appannaggio unicamente maschile, giungendo poi col tempo ad essere apprezzata e stimata anche dai colleghi maschi.

Pira ha fatto notare come il giornalismo economico sia strettamente interconnesso ad ogni altro settore e per questo richieda il confronto con conoscenze di varia natura. Questo aspetto è emerso anche dalla sua esposizione con continui balzi conoscitivi da un ramo ad un altro: dalla criptovaluta e la situazione del pagamento digitale in Svezia, con tutti gli interrogativi sul futuro del bit coin, che cancellerà la fumettistica immagine di Zio Paperone immerso in una piscina scintillante di dollari, alla quotidianità dell’uso dei social network e tutte le implicazioni che ciò comporta, fino all’Italia con il suo genio, la sua bellezza e le sue potenzialità economiche, artistiche e produttive schiacciate da un sistema definibile come “mediocratico”.

La giornalista è passata poi a raccontare di un suo recente lavoro dal titolo “Italia sotto inchiesta”, libro di cui è autrice insieme ad altri 7 giornalisti, che raccoglie 8 diverse inchieste. Il tema ha aperto ad un dibattito retto dalle questioni delle sanzioni e della punibilità degli stati, dei costi della guerra e del rapporto israeliani-palestinesi.

“In passato i giornalisti avevano più potere ed autorevolezza mentre oggi il giornalismo è fatto di maggiore superficialità” ha fatto notare l’ospite sottolineando come diventi indispensabile leggere più notizie, più fonti per, ha proseguito in modo scherzoso, “non restare infinocchiati!”

“Io non penso che il giornalismo sia morto”, ha affermato in conclusione, “perché se si offre un’informazione di qualità chi si vuole davvero informare è disposto anche a pagare”. Giornali come il Washington Post, il The Guardian, Le Monde, esistono e non sono in fallimento perché offrono una notizia reale, presa sul posto anche nel pieno di focolai di guerra ed è questo che fa la differenza con la nostra informazione.

Una lezione difficile da raccontare, uno di quegli incontri in cui abbandoni penna e taccuino, per limitarti ad ascoltare, seguendo ogni passaggio ed il continuo intrecciarsi di settori e tematiche.

Il prossimo incontro è previsto per questo pomeriggio (15 aprile) alle 17 con Luca Tronchetti, de Il Tirreno, e la cronaca nera.

Giulia Del Chiaro