L'evento



Mariangela Pira parlerà di economia alla lezione delle Gazzette

giovedì, 10 maggio 2018, 23:00

Appuntamento come sempre alle 17 a Palazzo Bernardini per le lezioni di giornalismo della Gazzetta di Lucca. Questa volta sarà l'economia l'oggetto dell'incontro e ne parlerà una giornalista specializzata come Mariangela Pira.

Mariangela Pira, giornalista professionista, responsabile del China Desk di Class Editori. Scrive per “Milano Finanza” e “Italia Oggi”. Da Class Cnbc cura le rubriche finanziarie per “Skytg24” e il “Tg5”. Per il ministero degli Esteri ha curato il notiziario della diplomazia italiana, viaggiando in tutti i Paesi dove è presente la Cooperazione, soprattutto l’Afghanistan. Ha collaborato tra gli altri con il “South China Morning Post”, “Caixin”, “Panorama”, “La Stampa”, “Il Venerdì di Repubblica”, “L’Espresso”, “il Caffè Geopolitico”, “Io Donna”. Ha iniziato la sua carriera all’Ansa di New York. Ha scritto La nuova rivoluzione cinese (Hoepli, 2008) e Fozza Cina (Baldini & Castoldi, 2017). Da un mese lavora a Skytg24. Ha scritto con altri giornalisti Italia sotto Inchiesta