Michela e Florenzo, mille di questi giorni

domenica, 13 maggio 2018, 20:09

Ci sono giorni che scorrono lenti e apparentemente senza fine ed altri che, al contrario, sono così intensi che sembrano essere volati via in un attimo. Quello di ieri, per Michela Franchini e Florenzo Storelli, deve essere stato uno di questi ultimi, per intensità, innanzitutto, visto che hanno scelto questa data per dirsi sì per sempre e per felicità vista la splendida cerimonia a Palazzo Orsetti, rito civile celebrato dal sindaco Alessandro Tambellini e, in particolare, l'atmosfera quasi estiva che tutti, ospiti compresi, hanno, poi, respirato sulla spiaggia dell'Ostras Beach di Marina di Pietrasanta.

La festa all'Ostras Beach ha visto un gran numero di invitati eppure, come ha sottolineato lo stesso Avvocato, al secolo Florenzo Storelli, era come sentirsi circondato da amici. Presenti diversi personaggi conosciuti tra i quali sono stati individuati il generale dei carabinieri Salvatore Maiorana, il magistrato Enrico Mengoni, l'ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Arturo Lattanzi, il magistrato e scrittore Francesco Caringella, l'avvocato Marcantonio Gambardella, l'ex vice questore Claudio Arpaia, l'avvocato Enrico Lattanzi, il direttore di IMT Pietro Pietrini, il primario di cardiologia Francesco Bovenzi, il notaio Francesco De Stefano, l'imprenditore Fabio Francesconi, il chirurgo Girolamo Morelli, Gina Truglio della libreria Ubik, il medico Guglielmo Menchetti, Cristina Lazzareschi di Sofidel, il cardiologo Andrea Boni, il colonnello della Guardia di Finanza Gabriele Di Guglielmo, il medico Ferdinando Vernazza, la giornalista Emanuela Benvenuti, l'imprenditore Lelio Dianda, Andrea Guidi ex presidente di Confindustria Lucca, l'industriale Tiziano Pieretti, Franco Pasquini di Lucart, il notaio di Torino Antonio Forni presidente della squadra di basket di serie A Fiat Torino, l'albergatore Pietro Belli, Renato Malfatti del Centro Fitness Ego e molti altri ancora.

Serata enogastronomica all'insegna di un ricco buffet di antipasti di mare e di terra, primi e secondi piatti prima di dedicarsi, poi, alle danze nel grande salone dell'Ostras Beach.

All'avvocato Florenzo Storelli e alla moglie Michela Franchini le felicitazioni e gli auguri di tutta la redazione della Gazzetta di Lucca.