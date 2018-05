L'evento



Ne “L’anno italiano del cibo” le Invasioni Digitali seminano e coltivano... cultura

giovedì, 3 maggio 2018, 17:09

La comunicazione, in un contesto digitale, è più fragile di quello che potrebbe sembrare; richiede che chi invia e chi riceve il messaggio utilizzi tecnologie compatibili che evolvono velocemente e profondamente.

Richiede, soprattutto, che entrambi abbiano sviluppato una stessa attitudine a comprendersi reciprocamente, a volersi comprendere reciprocamente.

La comprensione e il dialogo si nutrono di conoscenza, ed e’ solo attraverso la conoscenza che si vincono resistenze e diffidenze ed e’ possibile “incontrare” il cambiamento.

Le Invasioni Digitali hanno cambiato profondamente il rapporto delle persone con il patrimonio culturale, e inten- dono continuare a farlo, allargando ulteriormente lo sguardo.

“Seed for Culture” e’ il nome della campagna 2018: un percorso che non si esaurisce in azioni limitate nel tempo ma “semina”, cura, protegge e nutre conoscenza,affinché il patrimonio culturale tutto - passato e presente, ereditato e generato, autoctono e importato - sia attivatore di dialogo e comprensione.

“Seeds for Culture” é il grido con il quale vogliamo tornare ad invadere i luoghi della cultura e seminare conoscenza anche nei luoghi più nascosti o dimenticati dei nostri Paesi, per coltivare curiosità verso le dif- ferenze, nutrirle e crescere con esse.

In questo 2018 anche ”Anno europeo del Patrimonio Culturale”, vogliamo celebrare la comprensione e il dialogo interculturale in ogni forma - tangibile, intangibile, digitale. Cultura e cibo percorrono spesso le stesse strade, ed e’ quelle che le Invasioni Digitali percorreranno con la campagna 2018 “Seed for Culture”.

L’edizione2018 permetterà quindi anche di organizzare Invasioni “tematiche”: dal food alla letteratura, dalla musica all’archeologia, si potrà scegliere di esplorare e approfondire argomenti specifici.

Gli Invasori sono invitati a progettare anche Invasioni di questo tipo: per loro, la scelta di un tema sara’ un aiuto ad

organizzarle; per il pubblico che vorrà partecipare, un modo per immergersi a fondo nell’argomento dell’Invasione. In particolare, saranno benvenute Invasioni dedicate a:

#IDbiblio – Archivi e biblioteche, antichi e moderni templi della conoscenza e, spesso, in territori difficili, strenui difensori del dialogo. Che siano edifici magnifici o biblioteche “viaggianti”, tutte raccontano molte più storie di quelle che conservano…

#IDmusic – Ogni genere di Invasione legata alla musica: concerti, esecuzione di brani, creazione di video, rappre- sentazioni. Musica classica, popolare, tradizioni, contemporaneo, jazz, rock, pop… ci si potrà sbizzarrire con musica di ogni genere. Musicisti, autori, appassionati sono invitati a suonare/cantare/fischiettare/interpretare anche pezzi originali.

La musica del territorio, la sua voce, quella delle sue persone, anche di chi viene da lontano, e’ quello che deside-

riamo ascoltare e far ascoltare al mondo.

Gruppi folkloristici, cori, narratori viaggianti, poeti in musica, scuole di musica, appassionati, anche stonati: sono tutti benvenuti!

#IDart – Arti visive, pittura, scultura, installazioni, performance; nei musei, nelle gallerie d’arte, in esposizioni tem- poranee o permanenti; l’arte in ogni sua forma, un museo che è rimasto nel cuore, un quadro che ha incontrato la vostra storia… vogliamo invadere tutto.

Sei un Museo? Fai entrare gli Invasori nelle tue sale e ispirali con la tua arte!

#IDtravel – Il viaggio attraverso le nostre città, i borghi, i centri storici, le piazze. Vogliamo conoscere i luoghi del cuore, quelli dell’amore, della nostalgia, della passione, dell’emozione.

Vogliamo far conoscere i luoghi in cui viviamo, quelli in cui ci troviamo per amore, per studio o per lavoro, quelli in

cui sognate di trasferirci un giorno. Per immagini o video non importa, l’importante e’ raccontarli al mondo!

#IDfood – Nell’anno italiano del cibo non possono mancare le invasioni legate al food, ai prodotti tipici, alle tradi- zioni enogastronomiche dei territori. Vogliamo che la terra di ciascuno diventi di tutti, vogliamo che sia raccontata attraverso le ricette, i vini, le tipicita’, i personaggi del mondo del cibo che ne sono parte.

Co-partecipare all’integrazione fra culture, per conoscere e crescere arricchendosi di e con gli altri e’ l’obiettivo di questa edizione 2018, che si somma a quello di diffondere la cultura dell’utilizzo di internet e dei so- cial media per la promozione e la valorizzazione del ruolo del patrimonio culturale, che da sempre accompagna le

#InvasioniDigitali.

L’edizione2018 di Invasioni Digitali torna dal 20 Aprile al 6 Maggio 2018 .

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e per consultare il calendario completo basta visitare il sito www.invasionidigitali.it. Per informazioni: info@invasionidigitali.it

Hashtag ufficiale: #invasionidigitali. Hashtag tematici:

#ID bibli per Biblioteche e Archivi

#IDmusic per invasioni dedicate alla musica

#IDart per musei , gallerie, installazioni, performances

#IDtravel per territori, destinazioni, spazi naturali

#IDfood per prodotti tipici, enogastronomia, personaggi del mondo enogastronomico, produttori locali.