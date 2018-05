L'evento



Nicla festeggia 35 anni di successi

lunedì, 14 maggio 2018, 15:02

35 anni d'attività per un negozio non sono pochi e meritano di essere festeggiati come si deve. Il negozio Nicla, o meglio i titolari Franco e Nicla Lovi, hanno deciso di rendere omaggio al proprio lavoro regalando una sfilata e un cocktail a tutti i partecipanti al Caffè delle Mura.

Sei ragazze hanno indossato la collezione 2018 di intimo e abbigliamento mare che si può trovare presso la boutique 'Nicla' in via Sarzanese 471, a S.Angelo, gestito dalle due figlie Eleonora e Dalila, e dalla collaboratrice Donatella. Una grande torta con la frutta opera del servizio catering Lo Stuzzichino di Guamo ha reso ancora più accogliente la giornata.

Nicla e Franco fondarono l'attività nel 1893 rilevando una piccola merceria e trasformandola in un prestigioso negozio di intimo donna e uomo; nel 1993 si è trasferita nell'attuale sede più grande, aumentando la quantità di marchi di intimo e beachwear, tra cui Simone Pèrèle, Twin-set, Cotton club, Pin-up, Parah, Giada Marina, Olymare, Grazia beach love e tanti altri ancora.

Dal 2009 all'abbigliamento da mare, Nicla ha aggiunto anche quello da giorno per donna. Il negozio è famoso per effettuare modifiche e personalizzazioni su mare, intimo e altro: specializzati nelle coppe differenziate del seno, inutile dire che 'Nicla' fa attenzione anche al minimo dettaglio, per soddisfare proprio tutte le esigenze di qualunque donna.

L'attività ha ricevuto anche una serie di premi: quest'anno a Firenze al concorso "Stelle dell'intimo", organizzata da 'Linea intima', importante rivista internazionale del settore intimo-mare moda il negozio si è aggiudicato la vittoria nella categoria 'New generation'; e nel 2008 allo stesso concorso il negozio vinse nella categoria 'Reference shop'.