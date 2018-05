L'evento



Petrozziello: storia ed evoluzione delle agenzie di comunicazioni a Lucca

mercoledì, 9 maggio 2018, 18:46

di andrea salerno

Marcello Petroziello, proprietario dell'agenzia di stampa Clip Comunicare, nonché precursore e 'mostro sacro' del mondo della comunicazione lucchese, è stato protagonista della lezione organizzata da La Gazzetta di Lucca. Nella sua lunga esperienza professionale, per di più, ha contribuito, in modo determinante, ai successi elettorali di molti sindaci come, per esempio, Fazzi e Tambellini.

L'ospite, sin da subito, si è dimostrato disponibile e puntiglioso nel raccontare la propria decennale esperienza nel mondo degli uffici stampa. Egli ha esordito dicendo di aver iniziato la propria carriera nel mondo della comunicazione come collaboratore di alcuni quotidiani. Dopo breve tempo, tuttavia, stanco di dover sottostare ai dettami e alle linee editoriali imposte dai superiori, decise di intraprendere la carriera di addetto stampa. Petrozziello, difatti, ha spiegato che nel suo mestiere si gode di maggior libertà, poiché è possibile scegliersi i clienti con cui lavorare.

Il relatore ha confidato che, ai suoi esordi, l'unico ufficio stampa presente in lucchesia era quello del Comune. Partendo da questa affermazione, è poi passato ad analizzare i molteplici cambiamenti che si sono verificati nella professione dal momento in cui ha iniziato il lavoro fino ad oggi. Se prima ci si limitava ad emettere comunicati per conto dei clienti, con l'avvento delle nuove tecnologie si è passati ad una comunicazione a 360 gradi. Le aziende che si appoggiano a Petrozziello, lo fanno, anzitutto, con l'obiettivo di farsi conoscere e crescere. Ciò avviene, precipuamente, tramite la pubblicità, la cura del sito internet e l'utilizzo dei social, oggi diventati elementi imprescindibili per aver successo. Quello che è rimasto immutato negli anni, però, è il saper scrivere e per fare ciò, come ha consigliato l'ospite stesso, bisogna misurarsi costantemente con letture impegnate, che portino ad una crescita intellettuale.

Successivamente, è intervenuta Nadia Davini, responsabile delle media relation di Clip Comunicare, che ha brevemente raccontato la propria esperienza e le proprie mansioni all'interno dell'azienda. Ha spiegato che è basilare costruire relazioni di fiducia con i giornalisti, in modo da creare una rete atta ad amplificare le proprie iniziative sul territorio. Un altro punto cardine è dato dalla capacità di saper lavorare con programmi di grafica e realizzare video.

Petrozziello, infine, ha raccontato le proprie esperienze con i politici, ammettendo come questi ultimi siano, spesso, incapaci di capire quello che può essere importante per farsi apprezzare dall'elettore, peccando d'eccessiva presunzione.

Il prossimo appuntamento con le lezioni di giornalismo de La Gazzetta di Lucca, venerdì 11 maggio, vedrà la partecipazione di Mariangela Piva, giornalista di Sky ed esperta di finanza.