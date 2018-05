L'evento



Retrospettiva ed attualità della cronaca nera

giovedì, 17 maggio 2018, 17:06

di andrea salerno

Il trio formato da Luca Tronchetti, Duccio Casini e Aldo Grandi ha dato vita, a Palazzo Bernardini, ad una lezione incentrata sulla cronaca nera e giudiziaria. I protagonisti, oltre a elargire preziosi consigli su come svolgere al meglio la professione, hanno raccontato come venivano realizzati gli articoli in passato, facendo emergere le sostanziose differenze di metodo, rispetto al giorno d'oggi, nel ricercare le informazioni e nel comporre un articolo.

Uno dei cambiamenti più drastici è, senz'altro, quello nel rapporto con le forze dell'ordine. Fino a qualche anno fa, infatti, i cronisti vivevano a stretto contatto con esse per ricevere notizie e, talvolta, si venivano a creare dei rapporti d'amicizia con gli agenti. Adesso, invece, le caserme risultano inaccessibili e l'unico canale di comunicazione a disposizione sono i comunicati ufficiali. A causa di ciò, nei quotidiani, è aumentata la tendenza a ricopiare in toto le suddette comunicazioni, causando, in tal modo, un appiattimento ed una omologazione dell'informazione.

Altra importante differenza, rispetto al passato, è data dalla maggior facilità nel reperire informazioni, sopratutto grazie all'ausilio di Internet e dei social. L'esempio più lampante, fatto dai tre relatori, è quello della “testina” - ovvero la foto della vittima -, fino a pochi anni fa vero incubo dei giornalisti. Oggigiorno, servendosi di Facebook, si può rapidamente trovare l'immagine del defunto, su cui si deve scrivere l'articolo. Prima della creazione di questi mezzi, invece, si era costretti ad andare a chiedere direttamente agli amici o, peggio ancora, ai parenti, cosa che richiedeva molto coraggio e faccia tosta.

Casini e Tronchetti si sono poi concentrati nel dare dei consigli agli aspiranti giornalisti presenti in sala. Entrambi hanno chiarito che, per fare del buon giornalismo, bisogna seguire sempre le vecchie linee guida. Anzitutto è basilare, dato il poco tempo a disposizione del lettore, scrivere un attacco essenziale, cercando di renderlo il più esaustivo possibile. In seconda battuta, se si stratta di cronaca nera, bisogna essere prudenti e non dare giudizi affrettati, evitando, così, di esporsi a guai giudiziari, inoltre, è fondamentale evitare particolari macabri e cliché, di cui, spesso, si abusa.

L'ultimo appuntamento con le lezioni de La Gazzetta di Lucca, avrà luogo, sempre presso Palazzo Bernardini, venerdì 18 maggio alle ore 17. I protagonisti dell'incontro saranno alcuni collaboratori della Gazzetta stessa, che racconteranno la loro esperienza lavorativa nel giornale.