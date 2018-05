L'evento



Santini, un passato da cronista un presente da caposervizio

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:05

La cronaca locale è un punto di forza dei quotidiani. Naturalmente in piccole realtà come Lucca non è facile trovare 7 giorni su 7 argomenti interessanti. Sta alle capacità dei cronisti essere tempestivamente sui fatti e carpire segreti intriganti, cosa che può rendere difficile la pubblicazione se riguarda amici o persone influenti, ma questo è il reporter.

Così Remo Santini ha descritto la sua vita di giornalista iniziata giovanissimo a La Nazione come cronista del mitico Folgor Marlia ed approdata dopo anni di esperienza all'incarico di caposervizio di redazione. Ci dice che nonostante le difficoltà del momento ritiene la professione interessante per il futuro, anche in veste di addetto stampa, e su questo è sorto qualche dubbio in sala visto il forte calo di vendite dei quotidiani in edicola e le difficoltà nel reperire pubblicità sufficiente per il buon funzionamento dei giornali che spesso hanno organici ridotti e con basse retribuzioni.

Ma resta il fascino della professione e la possibilità di sviluppi con le nuove tecnologie. E' parso amareggiato dalla sconfitta elettorale per così pochi voti, un poco deluso da alcune persone dopo la sconfitta, ed in questo l'' amore per il suo mestiere ed il suo giornale lo hanno aiutato.

Ha descritto come particolarmente impegnativo il suo ruolo visto anche il ridotto numero di colleghi. Appare fiducioso in un editore che comunque crede ed investe nella carta stampate e che riscuote un buon successo.

Roberto Belluomini