"Scatti mortali" a Il pesce che Vorrei

mercoledì, 16 maggio 2018, 19:04

I Musei nazionali di Lucca, Villa Guinigi e Palazzo Mansi, sabato 19 maggio aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero dedicata alla Festa dei Musei, che coincide anche con la Notte europea dei Musei, e per l’occasione verrà prolungato l’orario di apertura dalle 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22) al...

mercoledì, 16 maggio 2018, 18:48

La pasticceria Pinelli è stata la protagonista di un servizio televisivo della rubrica "Ricette all'italiana" che andrà in onda lunedì prossimo su Rete 4 alle ore 10.40

mercoledì, 16 maggio 2018, 17:34

I temi quest'anno erano due. Il primo riguardava l'artigianato come antidoto ai pericoli del cyber bullismo e del bullismo in generale in quanto abituare la mente alla concentrazione ed alla creatività propri del lavoro artigianale, orientare le mani verso l'arte della creazione e della costruzione può essere una via importante...

mercoledì, 16 maggio 2018, 15:31

Quadri di Antonio Possenti in esposizione, proiezione di filmati, presentazione di una borsa di studio universitaria: questo e molto altro ancora in un’unica serata, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare i 125 anni della Croce Verde a Lucca.

martedì, 15 maggio 2018, 17:20

Tutto il meglio di Lucca e provincia è mobilitato per l'arrivo della 1000 Miglia, la Freccia rossa, che venerdì 18 maggio tornerà, dopo tre anni di assenza, sul nostro territorio

martedì, 15 maggio 2018, 14:12

Mariangela Pira è originaria di Dorgali in Sardegna, è una giornalista, lavora a Sky TG 24 e disquisisce di economia con una naturalezza dettata da anni di dura pratica