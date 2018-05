L'evento



Sport, escursioni, laboratori, danza e teatro: ecco tutte le proposte per le attività estive rivolte ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

venerdì, 4 maggio 2018, 15:05

Le famiglie lucchesi potranno anche quest'anno beneficiare di voucher per la loro frequenza. L'assessora Vietina: “Ampia gamma di attività a disposizione delle famiglie che renderanno interessante il periodo di vacanza per i più piccoli”.

Il Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti inseriti nell'apposito elenco degli organizzatori, promuove le attività estive rivolte a bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni, che si svolgeranno nel periodo estivo, dal mese di giugno fino al mese di agosto. Le attività estive, oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie che vivono sul territorio comunale un supporto sia pratico che educativo per i figli durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica.

“Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con i vari soggetti che operano a livello locale – spiega l'assessora alle politiche formative Ilaria Vietina– siamo stati in grado di mettere a disposizione delle famiglie lucchesi un'ampia gamma di scelte che vanno dallo sport ai laboratori, dalla danza alla recitazione, fino alle escursioni all'aria aperta. Si tratta di attività che renderanno interessante il periodo di vacanza dalla scuola dei più piccoli, offrendo al contempo nuove opportunità di socializzazione”.

“Per agevolare la partecipazione di tutti i bambini e i ragazzi – aggiunge Vietina - l’amministrazione comunale riconosce alle famiglie un sostegno economico, che potrà essere utilizzato a parziale copertura del costo di frequenza”.

Possono beneficiare dei cosiddetti voucher per la frequenza delle attività estivei minori di età compresa dai 3 ai 14 anni, residenti nel Comune di Lucca, il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 24.000 euro. I voucher, con un importo massimo di 130 euro, saranno erogati fino all’esaurimento delle risorse disponibili e sulla base di una graduatoria che terrà conto di diversi criteri, fra cui appunto la certificazione Isee, il numero di figli iscritti alle attività estive e, da ultimo, l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Le domande di richiesta dei voucher dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 25 maggio alProtocollo del Comune o inviate tramite Pec all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it. Per richiedere i voucher è necessario iscriversi alle attività estive presso uno dei soggetti inseriti nell'Elenco comunale. L'avviso pubblico per la richiesta dei contributi è pubblicato sul sito del Comune di Lucca e può essere ritirato anche direttamente dai soggetti che realizzano le attività o ai servizi scolastici del Comune in piazza dei Servi (Centro culturale Agorà).

Questo l'elenco completo delle proposte di attività estive, fra le quali le famiglie potranno scegliere:

“Summer Soccer“- A.S.D. Sport & Fun

E' un'attività estiva che farà vivere ai bambini lo sport e i segreti per condividere insieme momenti di gioia, grazie ad uno staff qualificato. Rivolto a bambini e ragazzi da 4 a 13 anni. Periodo di svolgimento: 11/06 - 14 /09 presso Centro sportivo Sandro Vignini (Stadio di Lucca) e Campo Sportivo Antraccoli.

“Estate in Parrocchia“- S.C.S. L'Impronta

Si tratta di attività estive di vario tipo: ludico/ricreative, sportive, laboratorali presso le sale parrocchiali di Santa Maria a Colle. Rivolto a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni nel periodo dal 11/06 al 10/08.

“E...state in compagnia 2018“- AICS Lucca

Propone attività ludico/motorie per bambini dai 5 ai 12 anni presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di Pontetto e le scuole primarie di Antraccoli, S. Vito e Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità). Periodo: 11/06 – 31/08

“Summer Camp 2018“- A.P.S. Spazio Libero

Il campo è rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni suddivisi in gruppi presso la scuola primaria Pascoli e l'infanzia ''Il Giardino'' di Lucca (salvo diversa disponibilità). Periodo: 11/06 – 10/08.

“Campi estivi 2018 dell'Arca di Noè“- A.S.D. Arca di Noè

Si tratta di attività per bambini dai 3 ai 14 anni che prevedono l'interazione con gli animali e tra di loro, per creare una sinergia che aiuti i piccoli a crescere sicuri e i grandi a prendersi cura dei più piccoli.

Si svolge in Via della Polveriera, nel periodo dal 18/06 al 10/08.

“Estate insieme 2018“ - Cooperativa Sociale La Luce

Attività educative e psico-motorie per una crescita individuale e collettiva presso le scuole d'infanzia S.Anna e S.Vito (salvo diversa disponibilità). Rivolto a bambini da 3 a 6 anni. Periodo: 02/07-12/08 e 20/08-31/08 (il servizio sarà chiuso dal 13/8 al 19/8 compresi).

“Estatissima“ - A.S.D. Estate Giovani

Estatissima si ispira al modello di gestione di un ''Villaggio Vacanze'', rispettando sempre i principi educativi che lo sport e tutte le altre attività organizzate riescono a trasmettere ai ragazzi. Le attività si svolgono presso la sala parrocchiale di Saltocchio (in convenzione con impianti sportivi Carraia). Rivolta a bambini 3-6 anni, 6-10 anni e ragazzi 11-14 anni. Periodo: 11/06 – 11/09.

“Estafantasia.. sempre più divertimento“ - Anffas Onlus Lucca

Si tratta di attività ludico/ricreative, sportive, manuali e di gioco che si adattano all'età dei partecipanti; presso la scuola M. Papini di S.Anna (salvo diversa disponibilità). Rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni. Periodo: 02/07 – 27/07.

“Don Aldo Mei Color Summer“ - Cooperativa sociale Don Aldo Mei

Giochi, laboratori, sport vari, gite (3-6 anni e 7-12 anni) e piscina, tennis, pattinaggio, aikido, discipline aeree, gite, laboratori (7-12 anni). Le due sedi sono la scuola Don Aldo Mei e la scuola d'infanzia di S. Maria del Giudice. Periodo: 11/06 – 07/09.

“Settimane verdi 2018 e Esploraparco“ - A.P.S. Percorso in Fattoria

Si tratta di attività varie e distinte per fasce di età presso il Parco Fluviale del Serchio.

Rivolto a bambini 6-10 anni e ragazzi 11-14 anni. Periodo: 18/06 – 31/07.

“Scuola estiva Estalandia“ - Circolo Anspi Vivere San Pietro Vico

Attività sportive e laboratori di canto, ballo e recitazione per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei "Campini" di S. Pietro a Vico e la scuola primaria di S. Pietro a Vico (salvo diversa disponibilità). Per bambini 5-12 anni. Periodo: 11/06-04/ 08 e 20/08-07/09.

“Campi estivi – Educamp Virtus Lucca 2018“ - Atletica Virtus CR Lucca

Centri sportivi multidisciplinari,attività ludico/motorie per avvicinare i giovani alla pratica sportiva. Si svolge al Campo Scuola Comunale Moreno Martini. Rivolto a bambini e ragazzi da 5 a 14 anni. Periodo: 18/06 – 03/08.

“Grest Orat 2018“ - Oratorio di S. Anna

Attività estive basate sull'interazione tra bambini di diverse età ( da 6 a 10 anni) presso l'Oratorio di S. Anna. Periodo: 11/06 – 27/07.

Maggiori informazioni su tutte le attività estive sono reperibili sul sito www.comune.lucca.it.