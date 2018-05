L'evento



Successo per il 'Sonno Day' della clinica del sonno Santa Apollonia

lunedì, 14 maggio 2018, 11:44

E' stata un'iniziativa di successo il "sonno-day" organizzato dal Centro Medico Dentistico "Santa Apollonia" di Porcari. Una giornata interamente dedicata a visite gratuite e informazioni sui disturbi respiratori in sonno ed in particolare sulle apnee ostruttive notturne.

"Un'equipe di professionisti esperti - dichiara la responsabile della Clinica del Sonno Dott.ssa Rosaria Sommariva - si è messa a completa disposizione di coloro che hanno voluto effettuare un check up mirato per conoscere la presenza o meno della patologia. Sono state date indicazioni sulla struttura del sonno, sull'attività respiratoria durante la notte, sulle conseguenze che può provocare una respirazione non corretta, sui segnali di allarme da prendere in esame e sui possibili percorsi terapeutici".

"I disturbi respiratori in sonno - prosegue - che vanno dal semplice russamento alle apnee ostruttive nel sonno, possono avere conseguenze anche gravi sulla salute fino addirittura a provocare la morte."

Tale patologia può provocare infatti la riduzione delle prestazioni e la sonnolenza durante il giorno, continua stanchezza, disturbi cardiovascolari (come infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, ictus celebrale, etc.), perdita di memoria e di concentrazione, colpi di sonno, impossibilità di compiere le normali azioni quotidiane, mal di testa, depressione e problemi sessuali.

Sul riconoscimento e trattamento di questa patologia gli studi medici e la tecnica hanno fatto molti progressi negli ultimi due decenni. "Una diagnosi precoce - attraverso indagini approfondite, anche strumentali, può quindi evitare conseguenze dannose e restituire, attraverso una terapia mirata ed un corretto stile di vita, benessere e vitalità". "E' importante quindi - far conoscere i sintomi e le problematiche che questa patologia genera, una sindrome spesso ignorata dalla maggioranza dei pazienti ma che colpisce, come riferiscono le statistiche, un numero impressionante di persone. Un'opera di sensibilizzazione e di prevenzione verso la popolazione è dunque necessaria ed è quello che abbiamo voluto fare oggi con questa giornata. Non bisogna mai dimenticare che una buona qualità del sonno corrisponde ad una buona qualità della vita".

La Dott.ssa Rosaria Sommariva è ortodonzista e si occupa da anni di malattie respiratorie in sonno, ha all'attivo numerose partecipazioni come relatrice a convegni nazionali e internazionali ed è docente al Master di II livello Universitario in Medicina del Sonno presso l'Università degli Studi di Bologna.



Per info 0583 211065

www.clinicadelsonno.it