Un concerto al Real Collegio per aiutare i bambini che si trovano in difficoltà: "Bimbo mio bimbo d'amor"

giovedì, 17 maggio 2018, 17:06

Il trio formato da Luca Tronchetti, Duccio Casini e Aldo Grandi ha dato vita, a Palazzo Bernardini, ad una lezione incentrata sulla cronaca nera e giudiziaria. I protagonisti, oltre a elargire preziosi consigli su come svolgere al meglio la professione, hanno raccontato come venivano realizzati gli articoli in passato

giovedì, 17 maggio 2018, 17:02

Tronchetti, cronista di nera e giudiziaria da trent’anni per la redazione lucchese de Il Tirreno, ha illustrato il lavoro del giornalista che si occupa di queste tematiche e la sua evoluzione. Ad intervenire, trasformando la lezione in una tavola rotonda, Duccio Casini, già redattore de Il Tirreno, in pensione da...

giovedì, 17 maggio 2018, 16:37

La Fondazione Barsanti e Matteucci offre un aperitivo nella sede del museo del motore a scoppio per festeggiare l'arrivo della Freccia Rossa

giovedì, 17 maggio 2018, 14:00

Prende il via domani la terza edizione di Lucca Art Fair, la fiera d'arte moderna e contemporanea in scena al Polo Fiere di Lucca per tre giorni, fino a domenica

giovedì, 17 maggio 2018, 13:59

Selton, Colapesce e Donatella Rettore sono i principali protagonisti della seconda edizione del Wom Fest, in programma a Villa Bottini dal 24 al 26 maggio. Il festival lucchese dedicato agli artisti indipendenti italiani è stato presentato in conferenza stampa dall'assessore alla cultura Stefano Ragghianti e dagli organizzatori del Wom Fest,...

giovedì, 17 maggio 2018, 09:56

Nuovo appuntamento con le "cene con il delitto" alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari (Capannori). Venerdì 25 maggio, dalle ore 20,30, i clienti potranno gustarsi un pasto a base di pesce e al tempo stesso cimentarsi nella soluzione di un misterioso delitto