Un successo per il convegno "Le scelte umane: tra libertà e condizionamenti"

sabato, 19 maggio 2018, 23:07

"Riflettere sul cervello è provare a capirsi meglio". Con queste parole il Presidente della Fondazione BRF Onlus, il Prof. Armando Piccinni, sintetizza la giornata di studi "Le scelte umane: tra libertà e condizionamenti" che si è tenuta ieri a Lucca presso lo splendido Palazzo della Provincia.



Un successo di pubblico, che ha coinvolto anche importanti nomi del panorama scientifico nazionale. Uno su tutti il Prof. Pietro Pietrini, presidente degli IMT, che ha partecipato con l'apprezzatissima lettura magistrale "Verso una neurobiologia della libertà?".



Calorosa anche la partecipazione del mondo politico, che ha visto l'intervento, fra l'altro, dell'Assessore Ilaria Vietina. "L'essere umano – ha spiegato l'Ass. Ilaria Vietina – è da sempre legato alle sue scelte individuali. Comprendere il suo comportamento è fondamentale per il nostro futuro. Grazie a enti come la Fondazione BRF il nostro territorio è più ricco". Medesimo il punto di vista del Dott. Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei Medici, che ha sottolineato la qualità scientifica che caratterizzano tutti i seminari e i convegni della Fondazione BRF Onlus.

"Comprendere le relazioni – ha detto Quiriconi - e come i rapporti possono essere meglio intesi, e dunque migliorati, ci proietta nella vita con una consapevolezza maggiore".



I prossimi appuntamenti con la Fondazione BRF Onlus saranno la nuova edizione della prestigiosa borsa di studio Antonio Gatto, che permette a un ricercatore indipendente di lavorare con un assegno di ricerca per un anno, il seminario dell'autunno che verrà dedicato a un tema contemporaneo che tocca 4milioni di italiani, e il grande convegno di novembre che vedrà la presenta del più importante farmacologo al mondo, Stephen M. Stahl. "Cercheremo – ha concluso il Prof. Piccinni - di coinvolgere sempre di più la nostra città e i suoi abitanti. Vogliamo diventare un punto di riferimento per tutti i lucchesi, e tendere una mano ai pazienti psichiatrici tanto attraverso il loro trattamento, quanto attraverso la divulgazione scientifica. Due obiettivi che, fin dall'inizio, hanno caratterizzato l'intero nostro operato".



L'incontro ha visto la partecipazione, nell'ordine, di Mauro Mauri, Armando Piccinni, Donatella Marazziti, Pietro Pietrini, Giorgio Manzi, Francesco Benedetti, Angelo Gemignani, Alberto Carrara, Andrea Fagiolini, Roberto Di Quirico, Laura Palagini, Giulio Perugi e Ugo Faraguna.

L'approfondimento sul convegno

Lo facciamo centinaia di volte nel corso della nostra vita: ci alziamo, prendiamo un abito dall'armadio, beviamo un caffè. In tutti questi casi, concepiamo noi stessi come agenti liberi, che controllano consapevolmente il proprio corpo per raggiungere uno scopo. Ma è proprio così?

In un classico articolo pubblicato quasi vent'anni fa, gli psicologi Dan Wegner e Thalia Wheatley hanno avanzato un'ipotesi rivoluzionaria: l'esperienza di compiere intenzionalmente un'azione spesso non è altro che l'inferenza causale post hoc del fatto che i nostri pensieri abbiano causato alcuni comportamenti. La sensazione in sé, tuttavia, non ha alcun ruolo causale nella produzione di quel comportamento.

Questo a volte può indurci a pensare di aver fatto una scelta quando in realtà non l'abbiamo fatta, o di aver fatto una scelta diversa da quella che abbiamo fatto in realtà, ma sorge un inghippo. Supponiamo, come propongono Wegner e Wheatley, di osservare (inconsciamente) noi stessi che effettuiamo qualche azione, come prendere una cioccolatino, e di arrivare solo dopo a dedurre che lo abbiamo fatto intenzionalmente. Se questa è la vera sequenza degli eventi, come potremmo essere ingannevolmente indotti a credere di aver voluto fare quella scelta prima di avere osservato le conseguenze di quell'azione?

Questa spiegazione del modo in cui pensiamo il nostro agire sembrerebbe richiedere una sorta di soprannaturale causalità a ritroso, in cui la nostra esperienza di volontà cosciente sarebbe sia un prodotto sia una causa apparente del comportamento.

Alternativamente, altri scienziati ritengono che nel preciso momento in cui sperimentiamo una scelta, la nostra mente sta riscrivendo la storia, inducendoci a pensare che questa scelta - che è stata effettivamente completata dopo che le sue conseguenze sono state percepite inconsciamente - sia stata quella che avevamo fatto fin dall'inizio.

Le domande che ci dobbiamo porre sono dunque la seguente: siamo o non siamo liberi quando operiamo delle scelte, dalle più semplici, come quelle descritte sopra, alle più complesse che possono condizionare enormemente la nostra vita, come la scelta di un partner, di un partito politico, di una transazione finanziaria? Esiste il libero arbitrio?