A Sermezzana si rinnova la tradizione con la "Festa dei Toschi"

mercoledì, 18 luglio 2018, 15:39

Il borgo antico di Sermezzana si prepara ad ospitare la quinta edizione della manifestazione "Alla Festa dei Toschi a magnar com 'na olta" in scena venerdì 27 e sabato 28 luglio. Due giorni di festa pura, grazie all'impegno della pro loco "La compagnia del Tosco" di Minucciano, con un caratteristico percorso gastronomico tra le antiche vie del paese.



Protagonisti indiscussi i ragazzi della locale pro loco e gli abitanti dei paesini di Sermezzana, Albiano e Carpinelli, che regaleranno magicamente al borgo di Sermezzana una "due giorni da sogno" offrendo un percorso itinerante all'interno delle antiche vie e aie del paese dove consumare, a fine serata, un pasto completo: dall'antipasto all'aperitivo, fino ai due primi, due secondi, due intermezzi e il dolce finale.



Entrambe le serate avranno inizio alle 19. Ci saranno in tutto saranno otto postazioni, allestite nelle vecchie aie che ancora le abitazioni di questo piccolissimo borgo posseggono, con possibilità per tutti di sostare, comodamente seduti al tavolino, per consumare il pasto e poi dirigersi verso la postazione successiva mentre i volontari sparecchieranno. Nel menù sarà possibile ritrovare i sapori tipici di una volta, quelli dei cosiddetti "piatti poveri", che un tempo venivano consumati in questi piccoli paesi. Tutti sapori tipici della nostra tradizione, quella del "Tosco", che poi era il versante della Garfagnana che guardava verso il mare.



Come da tradizione, anche il piccolo paese di Sermezzana verrà addobbato in maniera "povera", come lo era una volta. Un paese che si presta a questo genere di festa perché piccolissimo, in pietra, nascosto tra le Alpi Apuane e capace di regalare spaccati elegantemente decorati. Un paesino di appena 20 abitanti che, però, durante la festa sembra trasformarsi completamente.



I ragazzi della pro loco, assieme agli abitanti dei piccoli paesini di Sermazzana, Albiano e Carpinelli, serviranno quindi squisiti piatti antichi del tipico mangiare di una volta all'interno di questa cornice e, al termine di ogni serata, i partecipanti potranno assistere a spettacoli musicali.