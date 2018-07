L'evento



Beneficenza in memoria di Francesco Ticci

mercoledì, 25 luglio 2018, 22:50

Un bel gesto di solidarietà dal gruppo ciclistico Pro+Classic Cycle di Cesare, sito in via Cesare Battisti e piazza San Francesco. Sono stati raccolti 350 euro e donati a Stefano Ticci, babbo di Francesco Ticci prematuramente scomparso in un incidente stradale, collaboratore dell'associazione che si occupa di dislessia.