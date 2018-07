L'evento



Cinquant'anni di questi giorni: auguri Marco Simonetti

lunedì, 23 luglio 2018, 12:23

Una serata speciale quella riservata a Marco Simonetti, medico dentista, appassionato e dirigente di basket, sposato e con due figli che lo hanno coccolato tutto il tempo. E non solo. Infatti, il ricavato della serata è stato interamente devoluto all'associazione Andare oltre si può che provvederà a utilizzarlo per la realizzazione di un campo di baskin per i portatori di andicap in quel di Porcari all'istituto Cavanis.

Bellissima la scenografia allestita da Silvia Pacini e Samuele Cosentino degli Orti di via Elisa.

"Cinquant'anni sono una cifra importante - dice Marco Simonetti - Per me è stato un anno particolare, anche un po’ difficile. Ho perso mio papà pochi mesi fa e mi manca da morire, ma sono anche molto fortunato. Ho n sacco di amici che mi vogliono un gran bene e stasera è la dimostrazione. Ringrazio in primis Samuele, Silvia e tutto lo staff degli orti che in questi giorni di sono sacrificati per realizzare questa splendida festa. Ringrazio la mia famiglia: che mi sopporta e mi supporta quotidianamente. Ringrazio tutto il mio staff dello studio e Rosaria in particolare che mi sostiene tutti i giorni, visto che sono “brontolo” di natura. Mi sono avvicinato al basket da qualche anno ed ho sposato subito il progetto che samuele mi ha proposto di riuscire a realizzare un campo da gioco per disabili con il Baskin. Poter far giocare e sorridere chi è stato meno fortunato di me e dei miei figli mi riempie di gioia. E grazie quindi a tutti voi che stasera avete contribuito a realizzare questo mio desiderio".

Foto Massimo Pedonesi