L'evento



..e infine uscimmo a riveder le stelle..”

martedì, 31 luglio 2018, 21:48

L’Unione Astrofili Lucchesi è lieta di annunciare che anche quest’anno, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, è stato organizzato un Campo osservativo dalla Riserva Naturale dell’Orecchiella, Alta Val Garfagnana, presso il Centro Gaia. L’appuntamento per tutti gli appassionati è per la sera di Sabato 11 Agosto 2018, dalle ore 21:00. Si potranno osservare svariati oggetti celesti, tra i cui i maggiori pianeti come Marte, Saturno e Giove, oltre ad avere l’opportunità, sotto un cielo terso e libero da luci artificiali, di ammirare le stelle cadenti di questo periodo.

E’ infatti consuetudine da diversi anni ritrovarsi negli spazi della Riserva Naturale dell’Orecchiella per poter ammirare il cielo da uno dei luoghi più adatti della nostra regione.

Grazie alla sua posizione, lontano dell’inquinamento luminoso delle città, il Parco rappresenta una delle ultime località della Toscana dove il cielo, ancora molto buio, permette l’osservazione anche degli oggetti più deboli con i telescopi messi a disposizione dall’Associazione. Le suggestive scie delle Perseidi, le meteore note a tutti con il nome di stelle cadenti di San Lorenzo, questa estate promettono uno spettacolo davvero eccezionale, anche per l’assenza della Luna che, se pur affascinante, con la sua luce limiterebbe l’osservazione delle deboli “stelle cadenti”.

Evento realizzato condizioni meteo permettendo. Partecipazione gratuita.

Per informazioni è possibile scrivere all’Unione Astrofili Lucchesi e-mail: info@ual.lucca.it o contattare Nicola Torre, cell.: 3899115135 - 3665092754 .

Oppure su FB https://www.facebook.com/groups/ual.lucca/ .