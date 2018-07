L'evento



Festa di compleanno a sorpresa per Aldo Grandi

lunedì, 30 luglio 2018, 18:49

di lorenzo poliselli

"Io di sorprese nella vita ne ho ricevute tante, tante belle ed altre meno, ma questa è sicuramente la più bella dell'ultimo decennio". Esordisce così, a caldo, Aldo Grandi, dopo essersi imbattuto nel maxi regalo fattogli dalla famiglia delle "gazzette" per festeggiare le sue 57 primavere.

Una festa di compleanno a sorpresa organizzata nel minimo dettaglio, grazie soprattutto all'impegno ed alla dedizione di una fantastica Virginia Volpi, che per l'occasione ha addobbato a regola d'arte la magnifica terrazza di casa sua facendola fungere da location ideale. Convinto di dover andare a discutere l'ennesimo contratto pubblicitario, il "direttore non in carica" è giunto in anticipo a casa Volpi, destando il panico fra i presenti non ancora preparati al suo arrivo. E' qui che arriva forse il momento più significativo dell'intera serata, quello in cui egli quasi si immobilizza di fronte all'urlo di gioia dei presenti al suo arrivo, quando gli occhi diventano veramente specchio dell'anima e lasciano trasparire ciò che si prova davvero. Erano presenti coloro che si possono definire come gli "storici" delle redazioni, ed ognuno aveva un compito riguardante l'organizzazione della serata e soprattutto la parte di cibo e bevande.

Spettacolari i tramezzini della signora Materassi, per non parlare della lasagna al pesto della splendida Vinicia o delle torte salate della madre del sergente Cavirani, oltre ai crostini di firma Cosimini. Tramezzini, pasta e riso, mojiti, aperol spritz, prosecco, vino e chi più ne ha più ne metta.

Giunge il momento del primo regalo, che dalle mani del simpaticissimo Loreno viene consegnato al festeggiato.

Quasi rabbrividisce a primo impatto, nel vedere la fotografia di un personaggio non propriamente nelle sue grazie, ma mostra un gran sorriso dinanzi alla foto di gruppo delle gazzette che la cornice racchiudeva al di sotto della prima immagine.

Il secondo regalo è una cover fatta ad hoc da Vinicia Tesconi che si esibisce in: "Grandi, Grandi, Grandi..", sulla base della quasi omonima, nonchè storica, canzone di Mina:

"Con te dobbiam combattere, non ti si può pigliare come sei.

I tuoi difetti son talmente tanti, che nemmeno tu li sai.

Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu.

Sei il capo più egoista e prepotente che abbiam conosciuto mai.

E non è strano che al momento giusto, tu puoi diventare matto.

In un attimo ti prendi tre querele e le gazzette non le firmi proprio più!

Noi vediamo tutti gli altri giornalisti, son tranquilli più di noi.

Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a noi.

Gli pagano le ferie, il riposo ed anche il giorno di capodanno.

Scrivon sempre così

Non hanno mai problemi e son convinti che il giornalismo è tutto lì.

E invece noi e invece noi lottiamo per restare qua,notizie, conferenze, ambulanze e chi arriva prima fa.

Scriviamo poi chattiamo, poi chattiamo poi scriviamo.

Siamo ancora con lui

Perché è Grandi, Grandi, Grandi , come lui è Grandi solamente lui!"

Si aprono le danze ed i padroni della pista sono senz'altro Vinicia ed Antonio. Il gran finale è la torta di compleanno con tanto di foto in primo piano del festeggiato scelta, ovviamente, da Virginia."Tanti auguri" e soffio sulle candeline.

Una serata senz'altro inaspettata per Aldo Grandi, nata da un'idea sorta circa un mese fa, che ha visto la nascita di un gruppo secondario su Whatsapp per coordinare il tutto. Una gioia non preventivata la sua, una gioia per tutti festeggiarlo. Ci sono persone che danno tanto, che si spendono per gli altri e per dei valori che tentano di lasciare inossidabili nel tempo. A questi, altri 100 giorni del genere. Aldo Grandi fa parte della schiera dei sopracitati, colui che definisce una sospensione di tre mesi dall'Ordine dei Giornalisti come fosse niente dinanzi a ciò che egli è riuscito a creare in questi sette anni.

Nella speranza che per egli sia stata un'iniezione di fiducia, di carica, per continuare su questa strada, con la consapevolezza di poter contare su un gruppo di persone che, oltre a credere quotidianamente nel suo progetto, gli vogliono veramente bene.

Ancora tanti auguri Aldo Grandi.