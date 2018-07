L'evento



Gustoso dietro le quinte al concerto di Marcus Miller

venerdì, 27 luglio 2018, 15:32

Gustoso dietro le quinte al Summer Festival, dopo il concerto di Norah Jones e Marcus Miller. Il grande bassista newyorkese, "the superman of soul", non ha resistito alla tentazione di concedersi un gustoso gelato, che come ogni anno è messo a disposizione dalla Cremeria Opera nell'area vip.

"È stato emozionante" ha affermato il giorno dopo il titolare della gelateria Mirko Tognetti (con Miller nella foto). Tognetti ha inoltre riferito di aver parlato con Miller di gelati, e in particolare del gelato al pistacchio. Sembra che Miller abbia gradito molto i gusti assaggiati, e abbia detto che a Los Angeles una gelateria così avrebbe un sicuro successo.

Un "suggerimento" che per ora Tognetti non sembra intenzionato a raccogliere, cosicché gli americani potranno gustarsi i gelati della Cremeria Opera solo recandosi presso i punti vendita della gelateria a Lucca, uno in viale Luporini 951 e l'altro in via di S. Alessio 927.