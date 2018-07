L'evento



L'America del jazz rivive alla Cremeria Opera

venerdì, 27 luglio 2018, 09:23

La magia di Broadway alla Cremeria Opera. Continuano gli appuntamenti con "Opera Swing Nights", il format estivo della gelateria di Mirko Tognetti, che mette insieme gelato, cocktail e swing. Ogni appuntamento si svolge con un tema diverso, ma ispirato al clima dell'America del jazz. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la scuola di danza, ballo e swing "Jazz Road" e con "MeMe Cocktails". La musica dal vivo è della "Road Swing Band".

"Opera Swing Nights" si tiene nel locale della Cremeria Opera in Viale Luporini, a Sant'Anna. L'appuntamento di ieri, giovedì 26 luglio, è stato dedicato a Broadway, la leggendaria strada di New York dove sorgono alcuni dei più famosi teatri e cinema americani. La serata si è svolta all'insegna dell'abbinamento tra cocktail inediti e nuovi gusti gelati. Un'accoppiata insolita, che nasce dal sodalizio creativo tra Tognetti e Chiara Cantini di "MeMe Cocktails". "Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – ha commentato il titolare della Cremeria Opera –. Serata dopo serata ci sono sempre più persone. Il prossimo appuntamento è il 2 agosto, vi aspettiamo!"

La Cremeria Opera è presente a Lucca con due punti vendita: uno in viale Luporini 951 e l'altro in via di S. Alessio 927. L'offerta va dal pranzo al dopocena, con diversi prodotti ispirati alla filosofia "Naturali per gusto".