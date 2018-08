L'evento



62 mila euro per la Notte Bianca

lunedì, 13 agosto 2018, 15:41

di annalisa ercolini

Si preannuncia una notte favolosa quella del 25 agosto: la Notte Bianca. La manifestazione giunta alla sua 7 edizione è organizzata dalla Confcommercio in collaborazione col Comune di Lucca e la partecipazione del Centro Commerciale Città di Lucca e di Prefettura, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio e azienda Bei & Nannini.

“Presentare la Notte Bianca anche quest’anno non era per niente scontato - interviene il vice sindaco Giovanni Lemucchi - viste le difficoltà e le modifiche che abbiamo incontrato proprio allo svolgersi della manifestazione.”

I costi dell’evento richiederanno un impegno economico pari a 62 mila euro. Importante è la parte relativa al rispetto delle norme di sicurezza con una cifra pari a circa 18 mila euro comprendente attività di safety e security. Cifre sostenute da tutti gli enti che hanno organizzato l’evento. Le zone dove si concentrerà più attenzione saranno: piazza San Francesco, piazza San Martino, piazza Antelminelli e corso Garibaldi.

Controbatte il presidente della Confcommercio Ademaro Cordoni: “Difficoltà che siamo riusciti a superare grazie all’amministrazione del Comune. Un merito che va riconosciuto è quello di portare tante, tante famiglie lucchesi verso la città.”

L’assessore Stefano Ragghianti puntualizza: “Le iniziative sono tante con l’apertura dei luoghi storici di Lucca. Per quest’anno vorrei sottolineare solo l’apertura del Duomo di San Martino. Questa deve essere un’occasione per andare a rivedere i nostri posti tramite le visite guidate, a prenotazione obbligatoria. Non ci vedo nulla di male in un’allegra e sana sbicchierata in centro, se fatto con moderazione.”

In cartellone, come ogni anno ormai dal 2012, aperture straordinarie di musei, torri e palazzi storici per visite guidate. La novità per questo 2018 rappresenta l’apertura del campanile del duomo di San Martino. La manifestazione, divenuto il richiamo di migliaia di persone per la città, collocandosi al secondo posto dietro a Lucca Comics & Games, affiancherà il tradizionale e ricco programma con eventi sparsi in tutto il centro storico. L’apertura come da tradizione alle 18.30 e nel corso della serata ci sarà l’area dedicata ai bambini sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, i “Giochi di una volta” in piazza San Michele e la “Morunga drum”, street band di tamburi che si esibirà lungo strade e piazze del centro. Inoltre in spazi riservati saranno proposte le aree pucciniane. E poi, danza e tanti deejay set fino alle ore 2 circa.

L’evento di punta di questa Notte Bianca 2018 sarà lo spettacolo alle ore 24 in piazza San Martino “Percorrendo l’Aureli..a”, della cabarettista Emanuela Aureli, nota attrice e imitatrice, conosciuta dal pubblico televisivo, per i programmi con Carlo Conti e non solo. L’Aureli regalerà al pubblico i suoi cavalli di battaglia, imitazioni di Mara Venier, Milly Carlucci, Barbara D’Urso, Valeria Marini e altri ancora.

Per Pasquini della Confcommercio: “Se davamo retta alle difficoltà sopraggiunte due mesi e mezzo fa, considerando che il 30% dei costi della Notte Bianca vengono erosi dall’apparato sicurezza, non avremmo fatto nulla. Un ringraziamento, alla macchina comunale, agli enti e alla Confcommercio. E’ una Notte Bianca di Lucca, è la vita della città e dei lucchesi, in sintesi: riappropriarsi della città. E’ questa la vera forza della manifestazione. Negli anni non abbiamo avuto invasioni strane e questo lo vogliamo mantenere. Ecco perché siamo forti sulle norme della sicurezza.” L’ingegner Bellandi: “Per quanto riguarda eventi esterni la sicurezza è diventata materia sostanziale, sono norme stringenti e non tutte chiarissime perché c’è una parte interpretativa.

Interviene l’assessore Raspini riguardo alla sicurezza: “La Notte Bianca è nata con questa amministrazione e con questi eventi la città cresce. Le ordinanze saranno presentate nei prossimi giorni e il quadro nel quale ci muoveremo sarà quello dell’anno passato. Riguardo alla somministrazione degli alcolici saranno oggetto di un tavolo di discussione con la questura.”

Soddisfatti gli organizzatori tutti, in particolar modo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio e azienda Bei & Nannini.

Il programma integrale sarà possibile scaricarlo sui siti: www.confcommerciolums.it; www.comune.lucca.it.