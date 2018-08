L'evento



Aureli-show in Piazza San Martino, nonostante qualche guasto tecnico

domenica, 26 agosto 2018, 16:45

di annalisa ercolini

Per tutto lo show, l'imitatrice ha dovuto invece combattere con problemi di audio, a causa di un guasto tecnico, tuttavia il pubblico ha dimostrato un grande affetto ed è apparso estremamente appagato dalla prestazione dell’Aureli.

Al di là dell’incidente, Emanuela è stata comunque contenta della risposta del pubblico lucchese: “Devo dire grazie al pubblico che non mi delude mai, è sempre accanto nei momenti difficili, specie quando un fonico non ti dà il volume che desideri. Quando le circostanze sono avverse arriva l’amore del pubblico a compensare tutte queste lacune che tu devi cercare di coprire. Quindi non lavori bene.” Difatti il suo pubblico l’ha seguita fin dalle prove e nella conversazione con noi della Gazzetta è spiritosa.

L’Aureli è imitatrice ed attrice. Esordisce nel 1992 alla Corrida di Corrado, e dopo questo programma partecipa a vari spettacoli televisivi: Stasera mi butto … e tre, i Cervelloni e poi Aria fresca. E ancora Buona Domenica fino ad arrivare a Tale e Quale Show. Fra imitazioni frequenti e occasionali detiene ben 53 personaggi imitati.

Dal suo esordio nel 1992 lei sembra sempre uguale. Qualità di Emanuela Aureli: bravura e una forte dose di umiltà. Dopo tanti anni di televisione come riesce a mantenere queste caratteristiche?

Non so come si faccia. Ho cercato di conservare quella che sono, secondo me bisogna ricordarsi da dove si parte. Poi il percorso che fai viene automatico, se Dio vuole che tu lo faccia. Sono stata molto fortunata e rimanere quella che ero e che sono non è stato difficile. Inoltre questo mestiere se vuoi non ti cambia.

Dal 2012 Tale e Quale Show accanto a Carlo Conti in qualità di coach. Un’esperienza che l’ha fatta apprezzare al grande pubblico?

Sicuramente sì. Ha messo un punto sul lavoro. Mi ha affermato ancora di più dandomi tanto affetto da parte del pubblico. Cerco di svolgere il mio lavoro di coach senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno ma trasferendo le mie emozioni a loro. Come quando vai alle poste, devi stare dietro quella righetta gialla che ti permette di non andare oltre. Insomma nella vita devi giocare di anticipo ma stare al posto tuo e sapere che devi fare un passo indietro quando qualcuno fa un passo avanti. Un passo in più, se Dio vuole lo fai altrimenti no. E’ inutile che ti arrabbi.

Nel panorama italiano molti imitatori uomini e pochissime donne. In primis Loretta Goggi, Anna Marchesini, l’Aureli. Perché così poche?

No, ce ne sono molte e anche valide. La gente ha bisogno di ridere. La comicità ha varie sfaccettature. Abbiamo avuto il grande Noschese, Gigi Sabani, amico caro scomparso prematuramente e poi Loretta Goggi grande maestra che ha segnato la strada. Oggi è diverso, bisogna cercare di essere sempre attuali e sfornare continuamente personaggi che possano essere validi.

Noschese è considerato il più fecondo e popolare imitatore italiano. A detta di lui, molti personaggi dello spettacolo e della politica gli hanno espressamente chiesto di essere imitati. A lei è mai capitato?

A me non mi hanno mai chiamato ma manco per le denunce. Però so che Milly Carlucci è contenta, anche altre persone gradiscono. Penso che facendo le imitazioni non si faccia male, è un gioco delle parti. Molti personaggi ti permettono di fare questo mestiere.