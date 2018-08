L'evento



Cultura e innovazione tecnologica: la sfida di CreaTech 2018

venerdì, 24 agosto 2018, 14:29

Una maratona di creatività, una sfida contro il tempo per sviluppare un'applicazione software a tema cultura e gastronomia, che sia in grado di raccontare il territorio di Parma e della sua provincia, che sostiene l’evento in qualità di Città Creativa UNESCO per la gastronomia. Un progetto ambizioso tanto quanto stimolante. Tutto questo è CreaTech, l'hackathon che si terrà il 4 e 5 ottobre prossimi presso il Real Collegio di Lucca, all'interno della XIV edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali. Le iscrizioni sono gratuite ed aperte fino al 10 settembre sul sito ufficiale www.crea-tech.it.

Il contest prevede premi importanti e non soltanto in termini economici. Un totale di 6.000 euro, innanzitutto, che sarà ripartito tra i tre progetti maggiormente degni di nota: sono in palio, infatti, 3.000 euro alla squadra prima classificata, 2.000 euro alla seconda e 1.000 euro al terzo team più meritevole. Una delle applicazioni proposte, inoltre, sarà scelta per essere realizzata e alcuni team potranno beneficiare di un accompagnamento allo sviluppo del modello di sostenibilità.

I team in gara avranno a disposizione 24 ore di tempo per elaborare e presentare un progetto che metta in relazione cultura, innovazione tecnologica e territorialità. Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia dovrà essere il tema attorno al quale tali progetti dovranno essere sviluppati.

Nell'era dell'interdisciplinarietà e della Cultura 4.0, un'occasione per nuovi talenti e start-up di far conoscere le proprie idee e trovare canali ma anche i mezzi per realizzarle. Oltre a team già formati, quest'anno le iscrizioni sono aperte anche a singoli interessati, che attraverso una piattaforma di matching online disponibile sul sito ufficiale di CreaTech 2018, avranno la possibilità di incontrarsi e formare nuovi team per partecipare alla maratona, sempre rispettando il termine ultimo per le iscrizioni del 10 settembre. Si ricorda che la partecipazione è gratuita ed aperta a gruppi composti da un minimo di 2 persone.

CreaTech è un living lab di Promo PA Fondazione e Polo Tecnologico Lucchese, organizzato e

promosso da LuBeC – Lucca Beni Culturali. Nel 2018, si svolge in partenariato con il Comune di

Parma e la Fondazione Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, nell’ambito delle

iniziative del progetto “I Chiostri del Correggio” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i

fondi POR FESR Asse 6.

L'hackathon è organizzata all’interno di RETIC, la Rete Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC, finanziata nell’ambito del progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo.

Per tutti i dettagli e per le iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.crea-tech.it