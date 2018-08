L'UICI Lucca ha donato 250 libri alla casa della salute di Marlia

Altri articoli in L'evento

venerdì, 3 agosto 2018, 17:52

Il sindaco Alessandro Tambellini si è recato questo pomeriggio presso la Concessionaria Lucar TM di Guamo per ritirare la nuova Toyota CH-R ibrida che diviene la vettura ufficiale con cui si sposterà durante le missioni fuori dalla città

giovedì, 2 agosto 2018, 08:35

Domani sera (3 agosto) inizia la quarantasettesima edizione della Sagra della Zuppa alla Paesana a S.Maria del Giudice. La zuppa è un piatto fatto con ricette antiche e erbe particolari che crescono soltanto in questi luoghi

martedì, 31 luglio 2018, 21:48

L’Unione Astrofili Lucchesi è lieta di annunciare che anche quest’anno, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, è stato organizzato un Campo osservativo dalla Riserva Naturale dell’Orecchiella, Alta Val Garfagnana, presso il Centro Gaia

lunedì, 30 luglio 2018, 18:49

"Io di sorprese nella vita ne ho ricevute tante, tante belle ed altre meno, ma questa è sicuramente la più bella dell'ultimo decennio". Esordisce così, a caldo, Aldo Grandi, dopo essersi imbattuto nel maxi regalo fattogli dalla famiglia delle "gazzette" per festeggiare le sue 57 primavere

lunedì, 30 luglio 2018, 17:30

Alla sua quinta edizione, Histrionika, il Festival di arte di strada firmata Ecoeventi e realizzata grazie al sostegno del Comune di Lucca e la collaborazione dell’Opera delle Mura cresce e conferma la sua location intersecandosi come sempre con la Storia per rendere ancora più “fantastica” l’estate lucchese

venerdì, 27 luglio 2018, 15:32

Gustoso dietro le quinte al Summer Festival, dopo il concerto di Norah Jones e Marcus Miller. Il grande bassista newyorkese, "the superman of soul", non ha resistito alla tentazione di concedersi un gustoso gelato, che come ogni anno è messo a disposizione dalla Cremeria Opera nell'area vip