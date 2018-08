L'evento



“MusicArt – Promenade fra Colori Musica e Brindisi” a Villa Bottini

venerdì, 17 agosto 2018, 14:43

di annalisa ercolini

L’associazione artistico culturale “Laboratorio Brunier” dal 16 al 18 agosto e dal 23 al 25 agosto ripropone la Manifestazione “MusicArt – Promenade fra Colori Musica e Brindisi” a Villa Bottini.

La mostra d’arte nella prestigiosa location, è a cura di Jitka Plchova con la presenza di artisti italiani e stranieri: Maurizio Della Nave, Arduino Gottardo, Maria Chiara Luchetti, Daniele Marchi, Marcella Madrazo Orrantia, Muhabbat Nurhonova, Ilaria Perini, Jitka Plchova, Bruno Pollacci, Alma Sheik.

La curatrice della mostra, la vulcanica JitkaPlchova, nata nella Repubblica Ceca, presenta opere originali e poetiche, su supporti e tele di vario tipo con “foglie d’oro – riferisce la stessa artista - ed elementi naturali quali caffè e spezie.” I soggetti come i materiali sono fortemente legati alla natura. L’artista prima sporca di colore la tela e poi con la china oppure con penne marca alcuni particolari.

Il graphic designer Maurizio Della Nave, propone una scultura in materiale plastico e opere realizzate con due software. “Non escono dal computer – racconta Della Nave – nessun tipo di intervento manuale.” Nella mostra la versatilità dell’artista è rappresentata da opere che spaziano dal polistirolo all’arte digitale pittorica. L’intenzione dell’artista è creare un canale che unisce il pittorico con il digitale.

Proseguendo il percorsodella mostra incontriamo Bruno Pollacci, professore e direttore dell’accademia d’arte di Pisa. Personaggio intemperante e vivace. Si cimenta in vari linguaggi. La sua idea di arte è libera tanto che parla di avventura: “Insegno pittura in modo da essere sganciato dai problemi economici, per non aver mai bisogno di collegare il mio lavoro artistico con la vendita.” L’artista si esprime con il disegno poiché la realizzazione “è più corta e più breve e poi sento maggiormente il rapporto con l’arte quindi è più fisico, più sensuale e anche più veloce. Il disegno è un’opera compiuta.” I lavori rappresentati alla mostra sono tre anziani, realizzati in sanguigna acquerellata. Gli sguardi dolci, la dignità di un abbraccio fra vecchi, occhi tristi ma uomini puri e fieri nella loro semplicità.

Arduino Gottardo, musicista, docente e scrittore nell’ambito musicale. Amante dell’essenzialità. Le sue opere sono partiture musicali nascoste che “diventano segno grafico – sostiene il maestro Gottardo - celate ci sono delle piccole simbologie: il suono, l’orecchio. Difatti anche i titoli delle opere sono suono 1, suono 2 e suono 3.” Le opere del maestro sono nate come stimolo e impulso dell’improvvisazione. Pochi segni, ridotti al minimo con delle indicazioni grafiche che possono essere percepite da ogni fruitore in maniera del tutto differente.

Un volto noto nel panorama lucchese, Muhabbat Nurhonova,artista del Tajikistan influenzata dalle orme paterne creamosaici con legni di recupero e pietre. Piccole e grandi opere, veri capolavori di precisone.

Alma Sheik, nata a Suriname, in America latina. Prima di approdare a Lucca nel 1994 vive per molti anni in Olanda. Le opere ad olio hanno guizzanti colori forti che scolpiscono gli oggetti: rossi, blu, bianchi sparati che intagliano immagini relative a paesaggi, figure umane e animali.