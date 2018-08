L'evento



Notte Bianca: molto apprezzata l'attività della Compagnia dei Balestrieri

lunedì, 27 agosto 2018, 17:54

Molto si è parlato della notte bianca e del suo successo ma in pochi hanno detto che una delle attrazioni più apprezzate è stata quella offerta dalla Compagnia Balestrieri presso la sua Sede dove, oltre alla consueta visita didattica, gli spettatori si sono trovati a vivere uno spettacolo particolare dove la storia ed il fantastico si mischiavano abilmente creando un'atmosfera magica. Coloro che hanno scelto la visita al sotterraneo del baluardo di S.Pietro non si aspettavano certo di trovarsi a vivere un'avventura fantastica dove avrebbero incontrato i fantasmi di antichi cavalieri lucchesi che ricordavano la loro storia con il coinvolgimento di tutti i presenti. Il numerosissimo pubblico intervenuto ha gradito la novità dello spettacolo arrivando a chiedere la ripetizione di questa divertente serata cosa che la Compagnia Balestrieri ha già in animo di inserire fra le molteplici attività da lei curate per la promozione della nostra città.

Mentre il gruppo si esibiva a Lucca la squadra dei tiratori partecipava al "Ludus Balestris 2018" gara di tiro con la Balestra che si svolge annualmente nella Piazza dei Priori di Volterra. In una piazza difficile come quella volterrana, dove le condizioni del tempo e le caratteristiche tecniche, vanno spesso a privilegiare i tiratori locali la Compagnia Balestrieri Lucca ha ottenuto un buon terzo posto assoluto nella gara a squadre (dietro Massa Marittima e Volterra) e un ottimo l secondo posto nella gara individuale con il tiratore Antonio Corsini.