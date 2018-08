Online il video ufficiale di presentazione del prossimo Campionato Italiano di balestra antica da banco LITAB

Altri articoli in L'evento

lunedì, 13 agosto 2018, 15:41

Appuntamento il 25 agosto con la Notte Bianca. La manifestazione giunta alla settima edizione. Il programma è disponibile su www.confcommerciolums.it; www.comune.lucca.it

mercoledì, 8 agosto 2018, 17:44

Tornare nel proprio Paese d'origine dopo 25 anni in Italia e, per la precisione, a Lucca: è la storia della cantautrice italo-uruguayana Alejandra Canepa che a metà agosto porterà il suo tour Entre dos mundos...en algo diferentea Montevideo, prima tappa di un percorso che racconta una vicenda intrisa di anima,...

martedì, 7 agosto 2018, 17:20

In questo caso la targa viene accesa, in particolare, perché il 2 agosto Papa Francesco ha disposto la modifica del paragrafo 2267 del Catechismo della Chiesa cattolica per stabilire che la pena di morte, in precedenza non esclusa in termini assoluti, "è inammissibile" in quanto contraria all'inviolabilità e dignità della...

martedì, 7 agosto 2018, 12:54

Francesca Marlia ed Angelo Benassini lo sanno bene ed approfittando delle opportunità che il web gli ha messo a disposizione, hanno saputo utilizzare al meglio questa risorsa per rendere migliore, il modo in cui viviamo i nostri acquisti

lunedì, 6 agosto 2018, 23:20

La nostra città è dotata di un numero ancora imprecisato di DAE (pare che non arrivino a 60) che sono pochissimi, specialmente se paragonati a quelli installati a Pisa (oltre 460). Bonino, istruttore BLS-D, critico verso l'amministrazione comunale

lunedì, 6 agosto 2018, 15:00

Nel pomeriggio di sabato 3 agosto, una rappresentanza dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione territoriale di Lucca, guidata dal presidente Massimo Diodati si è recata presso la casa della salute di Marlia per donare 250 libri circa, che andranno così ad arricchire la biblioteca che gli animatori della RSA...