L'evento



Quiriconi: “Le vaccinazioni? Una grande opportunità per tutti”

venerdì, 24 agosto 2018, 11:23

di barbara ghiselli

“Le vaccinazioni sono un'opportunità per i singoli oltre ad essere un dovere morale per la collettività”. Queste sono le parole di Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Lucca e vice presidente del suddetto ordine a livello regionale.



Il dottor Quiriconi si dichiara fortemente contrariato da quanto permette il decreto Milleproroghe del governo in termini di vaccinazioni, ovvero la possibilità di procrastinazione delle stesse e l'autocertificazione da parte dei genitori dei bambini e dei ragazzi. Quiriconi ribadisce con forte convinzione le indicazioni riportate dalla ricerca scientifica e da riviste internazionali autorevoli dove si pone l'accento sull'importanza della vaccinazione attraverso dati oggettivi.



“Oltre a proteggere l'individuo stesso – afferma Quiriconi – da malattie di origine virale e non, la vaccinazione indirettamente aiuta a proteggere anche gli altri soggetti (immunità di gregge). Per far meglio capire questo concetto basti pensare che se un'automobilista guida una macchina con le gomme lisce il rischio è, sia per la sua incolumità che per quella degli altri, dato che, a causa di questa scelta, è probabile che l'auto causi incidenti e procuri quindi danni ad altre persone”.



Il dottor Quiriconi evidenzia la grande disinformazione in merito alle vaccinazioni e fa presente che anche persone di livello culturale elevato, spesso, prendendo come vere notizie false (fake news) prese da fonti inattendibili si convincono che non sia necessaria la vaccinazione.



“Niente di più falso e di più pericoloso avere queste convinzioni: – sottolinea Quiriconi – è per questo che come Ordine abbiamo intenzione di fare una campagna cartellonistica per far capire l'importanza delle vaccinazioni, tesi fondata sulla veridicità ed autorevolezza dei dati scientifici in nostro possesso. Ricordo anche a chiunque abbia dei dubbi in merito a questo o ad altri quesiti riguardanti la salute che è possibile fare domande sul sito della Federazione Nazionale dell'Ordine che si chiama 'Dottore ma è vero che....' in modo da poter ottenere risposte da esperti”.