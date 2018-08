L'evento



Sabato 8 settembre, in piazza San Francesco, appuntamento con "Lucca città aperta"

venerdì, 24 agosto 2018, 15:52

di annalisa ercolini

Sabato 8 settembre ci sarà una grande cena di solidarietà in piazza San Francesco per promuovere l’accoglienza, l’integrazione, i diritti e la solidarietà. 22 associazioni congiuntamente alla CGIL provincia di Lucca, patrocinate dal comune di Lucca e di Capannori e alla Provincia daranno vita a una cena multietnica nel centro storico per ribadire che Lucca è una città aperta.

Questa mattina nella sede della CGIL di Lucca è stato presentato l’appuntamento con alcune delle 22 realtà promotrici dell’iniziativa: CGIL Lucca, Comitato San Francesco, Amnesty International, LuccArt, Pugilistica lucchese, Giovani e Comunità, Partecipazione e sviluppo, il centro il Bucaneve, Biblioteca popolare quartiere di San Concordio, Conserve, Croce Rossa Italiana di Lucca, Auser, il centro Odissea, Laboratorio sociale Piazzale Sforza, Ceis, Arci solidarietà, Arci comitato Lucca-Versilia, Comunità camerunense a Lucca, Slow Food Lucca, Compitese, Orti lucchesi, Equinozio e ANPI comitato provinciale lucchese.

I cittadini lucchesi si siederanno accanto ai migranti richiedenti asilo politico, ospitati nei centri di accoglienza dei quartieri cittadini e nei comuni limitrofi. Oltre al cibo ci saranno momenti dedicati alla musica e intervalli riservati alla narrazione di esperienze di accoglienza. La piazza, ospiterà le associazioni in spazi appositamente dedicati per raccontare l’attività nell’ambito dell’integrazione. MariaRosaria Costabile, segretario provinciale della CGIL Lucca ribadisce più volte che l’iniziativa è nata per sensibilizzare l’accoglienza: “In una fase così complicata come stiamo vivendo in questo periodo, abbiamo sentito la necessità di unirci tutti insieme su un argomento così delicato come l’immigrazione.”

La piazza non è stata scelta a caso. Qualche tempo fa era presente un centro di accoglienza per ex detenuti. “E’ il cuore della città – sottolinea anche Bianucci Daniele referente per i diritti del sindaco di Lucca. – Io ci vivo e rimane ancora un quartiere attivo, non per niente c’è un comitato cittadino operosissimo che fra l’altro ci sta dando una mano enorme ad organizzare. Tante cose nel nostro paese si chiudono mentre Lucca vuole essere una città aperta. Abbiamo preso spunto dall’iniziativa “Abbattiamo i muri” che si è svolta a Milano. Noi contiamo di portare in piazza un numero importante di persone. Siamo sicuri che condividendo un dialogo ci conosceremo tutti un po' meglio.”

Tutte le associazioni presenti hanno aderito a questo progetto con estrema soddisfazione. Alcune di esse, da diversi anni, svolge sul territorio servizio di accoglienza però non tutte concordano con le parole di contentezza di Bianucci. L’intento di quest’ultimo, è sicuramente propositivo e speranzoso, in quanto definisce “popolo gioioso” le stesse associazioni aderenti al progetto, e nei confronti della Sua città è ottimista perché si augura che la cittadinanza risponda senz’altro bene all’apertura nei confronti degli immigrati. Le organizzazioni sono convinte all’unanimità che in un periodo alquanto buio si debba sensibilizzare all’accoglienza in maniera piuttosto decisa. Svolgere non solo una cena ma coinvolgere in altri ambiti la popolazione è indispensabile all’integrazione.

“E’ necessario educare fin dalle scuole - sostiene un rappresentante di Amnesty International.” Ribatte il rappresentante della Croce Rossa: “Dopo la cena dobbiamo fare reclutamento di altre idee. Troppi miti negativi nei confronti degli immigrati. Per esempio si sta giocando moltissimo nei confronti di alcune malattie tipo la scabbia. In più di 3000 interventi posso affermare che sono altri i problemi degli immigrati: agli occhi, ferite profonde causate dalle torture o di arma da fuoco. Molte volte quando veniamo chiamati dal 118 noi ci troviamo con persone italianissime che hanno la scabbia.”

“Vorrei sottolineare – sostiene la rappresentate dell’Arci – che i nostri ragazzi dopo la formazione, sono seguiti e riescono a trovare, non dico lavoro ma un inserimento al lavoro insieme agli italiani. E’ questo l’aspetto importante che deve essere sfatato: non esiste una corsia preferenziale per loro.”

Sono tutti d’accordo che si debba instaurare una cultura dell’accoglienza che si contrapponga alle notizie errate, alla paura e all’ignoranza dilagante nei confronti dei migranti, considerati come invasori o nemici.

Notizie sicuramente rassicuranti ma come risponderanno i cittadini lucchesi nei confronti degli immigrati? “E’ una sfida – ribatte MariaRosaria Costabile – credo che laddove ci sia la presenza dei giovani la risposta sarà positiva.”

E il cittadino adulto? “E’ lì che noi dobbiamo lavorare – continua il segretario provinciale della CGIL – è importante avere dei risultati partendo anche dalle scuole.”

Riuscirete ad educare un adulto? “Ci proviamo.”

La serata inizierà alle 19 e l’ingresso sarà libero e a offerta.