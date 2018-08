L'evento



Torna la Sagra della Zuppa a S.Maria del Giudice

giovedì, 2 agosto 2018, 08:35

di oriano de ranieri

Ormai è una vera e propria tradizione. Domani sera (3 agosto) inizia la quarantasettesima edizione della Sagra della Zuppa alla Paesana a S.Maria del Giudice. La zuppa è un piatto fatto con ricette antiche e erbe particolari che crescono soltanto in questi luoghi.



La sagra si svolge nell'intero fine settimana: oggi domani e domenica 5 agosto nel grande spazio adibito anche a campo sportivo e per l'occasione con grandi tavolate a cena all'aperto, vicino ad un ampio parcheggio proprio nel centro del paese. Naturalmente sugli stand non si troverà solo la zuppa ma avremo tanti altri piatti tipici come tortelli al ragù, grigliato misto, bistecche, polletti, specialità alla brace e il baccalà marinato. Poi c'è la torta coi becchi, dolce molto apprezzato della zona. Accanto alle specialità culinarie, preparate da ottimi cuochi, ci saranno anche eventi di richiamo.



Domenica 5 agosto alle ore 22 si esibirà la scuola di ballo "MM passione danza". Tutte le sere si balla con le migliori orchestre scelte da esperti nel settore musicale. La sagra della zuppa proseguirà nei giorni 10, 11, 12 e 17, 18, 19 agosto. Il ricavato come di consueto, andrà a beneficio delle opere parrocchiali.