L'evento



Tutto pronto per il Settembre Lucchese

giovedì, 30 agosto 2018, 14:00

di gabriele muratori

A poche ore dall'inizio del tradizionale Settembre Lucchese, è stata presentata questa mattina presso Palazzo Orsetti del comune di Lucca, il ricco programma per la manifestazione 2018 che vedrà come tutti gli anni una cospicua serie di eventi che ravviveranno la città. Presenti alla conferenza stampa, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, accompagnato dall'assessore Stefano Ragghianti e dal presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco, oltre che dal presidente fondazione Crl Marcello Bertocchini, dal dirigente settore cultura architetto Giovanni Marchi e Francesca Viani dell'ufficio turismo.

"Tanto o poco da dire sul nostro Settembre Lucchese oramai celebre anche al di fuori di Lucca", apre la presentazione Alessandro Tambellini. "Siamo qui a descrivere una grande manifestazione che parla delle origini di noi lucchesi, che oramai di presenta da sola". "Il settembre comunque non ravviverà solo il centro storico" – interviene l'assessore Ragghianti. "Molto belle ed emozionanti saranno infatti le attrattive offerte da altre manifestazioni che si terranno nei paesi periferici, cui cito tra tanti Ponte a Moriano, la festa di Nozzano Castello, Aquilea e Santa Maria del Giudice". E nell'edizione di quest'anno, si metterà in evidenza anche la partecipazione dei Lucchesi nel Mondo. "Abbiamo un concreto numero di partecipanti di molto superiore a quello degli altri anni" – riferisce Ilaria Del Bianco, presidente dell'omonima associazione. "Arriveranno da varie parti del mondo i nipoti dei nostri vecchi emigrati, portando con loro testimonianze dei loro anziani parenti per scoprire le proprie lontane origini genealogiche. Una bella occasione per celebrare al meglio il 50° anniversario della nostra associazione". Molto ricca la brochure 2018 del Settembre Lucchese ma incompleta per motivi di spazio. "Purtroppo molti eventi restano fuori dall'opuscolo" – aggiunge l'arch. Marchi, "abbiamo inserito sul cartaceo molti tra quelli più salienti. Come sempre, sarà un settembre all'insegna della rievocazione storica e religiosa con il picco massimo per il giorno 13, dove appunto si terrà per le vie del centro la sacra processione di Santa Croce, quest'anno però con la pecca dei lavori alla facciata del duomo, che probabilmente non permetteranno la tradizionale illuminazione. Per il resto, gli eventi in programma vedranno, oltre alle tante celebrazioni religiose, fiere e marcati in varie parti del territorio, mostre e convegni, musica e teatro, che spazieranno per tutto il mese in una magica atmosfera ricca di emozioni e tradizioni. Tra i tanti appuntamenti in elenco, e prossimi all'inizio, la splendida mostra dedicata alla grande attrice Claudia Cardinale che si terrà fino al 16 del mese presso Villa Bottini, oltre alla consueta Murabilia dal 7 al 9 settembre.

Tutto il programma completo è visibile sui siti del comune di Lucca: www.comune.lucca.it e www.turismo.lucca.it .