L'evento



Una nuova auto ibrida in comodato gratuito d'uso per un anno all'amministrazione: il sindaco riceve la nuova Toyota CH-R da Giorgio Serafini di Lucar

venerdì, 3 agosto 2018, 17:52

Il sindaco Alessandro Tambellini si è recato questo pomeriggio (venerdì 3 agosto) presso la Concessionaria Lucar TM di Guamo per ritirare la nuova Toyota CH-R ibrida che diviene la vettura ufficiale con cui si sposterà durante le missioni fuori dalla città.



Il primo cittadino è stato accolto da Giorgio e Michele Serafini e dal personale della concessionaria Lucar che hanno illustrato le caratteristiche dell'autovettura. Grazie alla tecnologia Toyota, leader mondiale nella costruzione di autovetture ibride, l'auto che da subito entrerà in servizio avrà un impatto ambientale molto contenuto in linea con le politiche dell'amministrazione comunale volte alla riduzione delle emissioni inquinanti, per questo oltre alla personalizzazione delle portiere con lo stemma civico, la vettura porta il motto #luccapulita che distingue la comunicazione di Lucar TM sul territorio.



L'operazione di sponsorizzazione è stata regolata da un contratto di comodato d'uso, la vettura resterà a disposizione del Comune di Lucca gratuitamente fino all'agosto 2019 poi sarà restituita al concessionario. "Ringrazio Giorgio Serafini per questa opportunità - ha dichiarato il sindaco Tambellini – mi auguro che questa sponsorizzazione che accettiamo con piacere serva a diffondere fra i cittadini la voglia di contribuire alla qualità ambientale scegliendo le tecnologie a basso impatto che sempre più spesso ci sono messe a disposizione dalla ricerca industriale".