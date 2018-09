Alunni delle scuole in piazza del Giglio per la "Festa dei nonni e dei nipoti"

Altri articoli in L'evento

venerdì, 28 settembre 2018, 17:43

La riforma del “terzo settore” (espressione riferita ad enti che operano in settori non riconducibili né al mercato né allo Stato), entrata in vigore lo scorso anno, ha introdotto l’obbligo della valutazione e della rendicontazione del valore generato dalle attività svolte

venerdì, 28 settembre 2018, 15:24

Un vero successo la seconda edizione del Tuscany Web Fest, Festival Internazionale del cinema indipendente, che si è svolto a Porcari. Centosette le opere iscritte, provenienti da 15 paesi del mondo e proiettate in tre giorni “no stop” all’Auditorium Cavanis. Alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi i workshop formativi

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:10

Il giorno 29 settembre presso il complesso A.P.I.C.I. in via di Tiglio 1070 a San Filippo sarà possibile conoscere le strutture interne del centro polifunzionale che da anni si impegna a promuovere servizi dedicati ai cittadini, alle famiglie e alla terza età

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:47

Il caporalato, e in generale i rapporti di lavori irregolari, sono una triste realtà, pure sul nostro territorio: nel settore agricolo, ma non solo. Occorre quindi un impegno ancora maggiore di tutte le istituzioni, le organizzazioni e gli organi preposti in materia: per scoperchiare, una volta per tutte, il velo...

martedì, 25 settembre 2018, 16:53

Il progetto prevede la fornitura di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato per lo spostamento dei giovani in difficoltà, delle famiglie, delle persone diversamente abili e degli anziani con problemi di deambulazione che vivono sul territorio di Lucca

martedì, 25 settembre 2018, 16:21

L'evento si terrà sabato 29 settembre in piazza Cittadella a Lucca. I soldi sono stati racconti grazie alle manifestazioni dei Lions come "Medici in piazza" e "Lions Running"