Domenica torna la "Zamp - eggiata lungo il Serchio" di Anpana

martedì, 4 settembre 2018, 14:25

Settembre è arrivato e, come ogni anno in questo periodo, inserita nel Programma Eventi Settembre Lucchese e in Vivi Lucca, patrocinata dal Comune di Lucca, torna la "ZAMP-EGGIATA lungo il Serchio: passeggiata lungo il fiume Serchio con i nostri amici quattrozampe". L'evento, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato dalla sezione lucchese di Anpana Onlus (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) e si svolgerà Domenica 9 settembre, alle ore 10.30, con partenza dalla Terrazza Petroni (di fronte Foro Boario) e si snoderà per circa 1,5 km. sul parco fluviale. A tutti i partecipanti sarà offerto un pacco regalo ed il magnete celebrativo della manifestazione mentre riceveranno premi più sostanziosi ed un trofeo i vincitori delle categorie: cane più giovane, cane più anziano, cane più simpatico, cane residente più lontano, binomio con conduttore più giovane. Lungo il percorso saranno proposti dalla Scuola di Educazione Cinofila LuccAgility, freschi partecipanti ai recenti Campionati del Mondo di Agility in Inghilterra, giochi divertenti per tutti i cani e per i loro conduttori. Questo il programma della Zamp-eggiata: dalle 8.00 alle 10.15 iscrizioni (si raccomanda di non arrivare all'ultimo momento!); alle 10.30 inizio manifestazione; alle 12.00 circa premiazione dei vincitori. Anpana Lucca ricorda, altresì, alcune regole da rispettare: possono partecipare solo i cani tenuti al guinzaglio; i conduttori devono essere muniti di sacchettini per le deiezioni dei cani; non sono ammessi cani aggressivi o in calore; la responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone è a carico del proprietario del cane. Per concludere Anpana ricorda che i contributi raccolti saranno utilizzati in parte per il sostentamento dell'Associazione e, in parte, devoluti alla Onlus "S.O.S. Animali e Ambiente" per il mantenimento degli animali. Presente anche un mezzo soccorso animali di Anpana Onlus, per eventuale cura e trasporto di cani al veterinario. Per informazioni contattare 366/2780347 - 389/8439714 oppure inviare e-mail a sezione.lucca@anpana.net. Notizie aggiornate con foto dei premi potete vederle su Anpana Lucca Facebook.