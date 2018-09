L'evento



“Fai la spesa in fattoria”: sabato al Mercato di Pulia ci saranno i prodotti della terra e dell'artigianato lucchese

martedì, 11 settembre 2018, 16:22

“Fai la spesa in fattoria”, è questo lo slogan scelto per l'iniziativa promossa da Confagricoltura di Lucca- Unione provinciale degli agricoltori e realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca.

Sabato prossimo, 15 settembre, dalle 15 del pomeriggio fino alle 20, al Mercato di Pulia sarà possibile vedere, degustare e acquistare prodotti agricoli di alcune aziende locali. Ci saranno anche prodotti artigianali legati all'agricoltura e, contemporaneamente, si svolgerà una serie di attività dimostrative per far capire agli adulti e ai bambini come era la vita contadina di una volta, anche in lucchesia: in particolare ci sarà la dimostrazione di come si batteva il grano, una sfilata di trattori d'epoca e saranno intonati alcuni fra i più noti stornelli toscani.

Questa iniziativa, come sottolinea Confagricoltura Lucca, è organizzata per venire incontro alle richieste di alcuni agricoltori di poter avere l'occasione di illustrare ai cittadini lucchesi le eccellenze della nostra terra, con l'intento di creare momenti di conoscenza diretta fra i cittadini e gli agricoltori.

“Come amministrazione comunale – dichiara l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti – abbiamo sposato in pieno questa iniziativa perché valorizza da una parte un luogo per noi importante come il Mercato di Pulia e, dall'altra, i prodotti e le aziende del nostro territorio, e dunque le eccellenze della agricoltura lucchese, che attraverso questi eventi hanno l'opportunità di farsi conoscere sempre di più dalla cittadinanza che, come vediamo dal proliferare di mercati e mercatini a chilometro zero, dimostra di apprezzare sempre di più il mangiare sano e locale”.