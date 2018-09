L'evento



Frequenta il liceo Passaglia il candidato toscano al titolo di mister Italia

martedì, 4 settembre 2018, 22:59

È di Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme, uno dei finalisti al concorso Mister Italia 2018: Francesco Bozzi, ha 18 anni e frequenta il Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca (suona Pianoforte e Sassofono).

Ha dovuto superare lunghe selezioni per arrivare alle fasi finali che si terranno a Trani in Puglia dal 6 all'8 settembre.

In una delle tante tappe delle selezioni regionali è stato anche eletto e ha ricevuto la fascia per "Il volto più bello d'Italia".

In questi mesi Francesco è stato impegnato nelle selezioni regionali - superate tutte brillantemente - che si sono tenute in varie località della Toscana e venerdi 31 agosto, nella penultima tappa delle selezioni che si è tenuta a Forte dei Marmi, è stato scelto dalla giuria fra i tanti candidati e si è assicurato così un biglietto per la Puglia, dove si terranno le fasi finali da cui usciranno i trenta ragazzi ammessi per la finalissima di sabato 8 settembre, in una serata che sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset e presentata da Jo Squillo.

Lo stesso titolo per cui sta partecipando Francesco è stato vinto nel 1991 da Gabriel Garko, poi lanciato nel mondo dello spettacolo e divenuto attore e divo incontrastato.

Speriamo che il titolo di "più bello d'Italia" quindi, per la prima volta da quando esiste il concorso, sia di un ragazzo nato e cresciuto a San Giuliano Terme.

http://www.concorsomisteritalia.it/prefinale-e-finale-nazionale-2018/