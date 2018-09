L'evento



Grande successo della seconda edizione del Tuscany Web Fest

venerdì, 28 settembre 2018, 15:24

Un vero successo la seconda edizione del Tuscany Web Fest, Festival Internazionale del cinema indipendente, che si è svolto a Porcari. Centosette le opere iscritte, provenienti da 15 paesi del mondo e proiettate in tre giorni “no stop” all’Auditorium Cavanis. Alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi i workshop formativi.

Molto soddisfatti gli organizzatori Emanuel Nencioni e Michela Nardi che prestissimo si metteranno al lavoro per la terza edizione: “Il nostro intento _ hanno commentato _ era quello di riuscire a coinvolgere ancora più partecipanti e viste le oltre cento opere iscritte, provenienti da ogni parte del mondo, possiamo dire di esserci riusciti. Per questo, oltre che ai nostri collaboratori e al pubblico intervenuto, vogliamo ringraziare i nostri sponsor, l’immobiliare Baluardo e l’ISFAR di Firenze (Istituto superiore di formazione aggiornamento e ricerca) per aver contribuito alla riuscita dell’evento che quest’anno ha visto anche il patrocinio dell’Università di Pisa. Per la terza edizione abbiamo già in mente importanti novità che daranno ancora più spazio agli iscritti”.

La serata finale, in diretta streaming e condotta dall’attrice empolese Isabella Vezzosi - che per l’occasione ha indossato gli abiti dell’atelier lucchese TANGO’S di Tiziana Davini - ha visto il tutto esaurito. La madrina dell’evento, l’attrice e comica toscana Katia Beni, è stata la vera protagonista del gran finale e ha regalato al pubblico gag esilaranti.

I PREMIATI DELLA SECONDA EDIZIONE

SEZIONE WEB SERIE - WEB SERIE SECTION

Miglior web serie Italiana LA FESTA TRISTE

Miglior sceneggiatura LA PARTE SPORCA

Miglior web serie Internazionale DORIEN

Miglior sit-com WURSTEL MEMORIE DI UNA CASALINGA INQUIETA

Miglior effetti speciali NARCOLEAP

Miglior produzione BUKOWSKI

Miglior costumi CHATEAU LAURIER

Miglior commedia PILLOLE DI URNE

Miglior horror/thriller SAFROM

Miglior attore CHRISTIAN TERENZIANI (Rudi la serie web)

Miglior attrice DONATELLA FURINO (Welcome to Elsinore)

Miglior regia VOL 69

Miglior attore non protagonista ALESSIO DANTIMI (La parte sporca)

Miglior attrice non protagonista CAMILLA DIANA (Safrom)

Miglior trucco e acconciatura THE SO-SO YOU DON'T KNOW

Miglior scenografia WOKE LES ENGAGES

Miglior web serie drammatica AFTER FOR EVER

Miglior fotografia SPRINGDALE

Miglior musica o colonna sonora BLIND

Miglior fantasy/fantascienza PROJECT M

Miglior soggetto SINGLE ALLO SBANDO

Miglior progetto cinematografico WELCOME TO ELSINORE

Miglior comedy internazionale THE PANTSLESS DETECTIVE

Miglior montaggio italiano THE BENCH

Miglior pilot RUDI LA SERIE WEB

Miglior web serie d'azione RELIFE

Gran premio TWF2018 WAY BACK HOME

SEZIONE CORTOMETRAGGI - SHORT FILMS SECTION

Premio giuria IL MIO EROE

Miglior corto italiano L'ULTIMA RIMA

Miglior corto internazionale ARRIVARE

Miglior regia IL DISERTORE

Miglior horror DRAW

Miglior montaggio ONCE IN MY LIFE

Miglior produzione ABCD

Miglior attore GIACOMO BELLINI (Natural needs)

Miglior attrice TEZETA ABRAHAM (L'ultima rima)

Miglior attore non protagonista LORENZO MARTINELLI (Il disertore)

Miglior attrice non protagonista ROSANNA RECCIA (Sam)

Miglior soggetto LA GIOSTRA

Miglior sceneggiatura UN VIAGGIO DIVERSO

Miglior fotografia TEAR IN HEAVEN

Miglior thriller CLICHE'

Miglior progetto cinematografico IL GIORNO DOPO

Miglior documentario FABRIZIO (MISCE') CASELLI

Gran premio TWF2018 NATURAL NEEDS

SEZIONE FILM - FILM SECTION

Miglior produzione SARANNO FAMOSI?

Miglior film THE ICED HUNTER

Miglior attore ALEX LUCCHESI

Trailer più votato dai social SARANNO FAMOSI?

Menzione speciale alla web serie comedy LA VITA COME VIENE

Menzione speciale al soggetto IL MONDO DI EMMA

Menzione speciale al progetto LA MASCHERA NERA