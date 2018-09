L'evento



I Lions consegnano quattro bastoni elettronici – B.E.L.

martedì, 25 settembre 2018, 16:21

di annalisa ercolini

Sabato 29 settembre in Piazza Cittadella a Lucca, un altro fondamentale evento dei Lions: la consegna di quattro bastoni elettronici – B.E.L.

Grazie alla raccolta fondi di precedenti manifestazioni come Medici In Piazza, dove medici dei Lions Club mettono a disposizione della Cittadinanza la loro professionalità per consulenze gratuite e l’altra manifestazione Lions Running, la marcia al Ritmo del Cuore e con il contributo della Onlus “Amo dell’Amore” Roberto Palagi, i sei Clubs delle Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Storica e due Leo Club: Lucca e Pescia, possono donare a quattro non vedenti i bastoni elettronici del valore di 1500 euro. Le persone scelte si trovano nel territorio fra Lucca e Pescia e sono state selezionate con l’ausilio dell’associazione Unione Italiana Ciechi.

B.E.L. acronimo di Bastone Elettronico Lions, consiste in un bastone ripiegabile e telescopico, da adeguare secondo l’altezza della persona, di colore bianco, con una impugnatura vibrante, in grado di rilevare per mezzo di sensori ad ultrasuoni ostacoli a terra e in aria. Difatti questa apparecchiatura riconosce ed individua impedimenti fino a una distanza di quattro metri, a un’altezza superiore a 1,5 metri e inferiore a 1,5 metri. Esiste inoltre la possibilità di scegliere oltre alla vibrazione anche il segnale acustico bensì meno usato poiché difficile da individuare in ambienti rumorosi e affollati. Il progetto nasce nel 2010 da i Lions Club di Verona e lentamente ha un tale successo fino a giungere in Toscana.

L’evento di sabato è stato presentato da Fabrizio Tardelli, presidente della zona G Lions Club Lucca, Alessandro Colombini, past presidente Lucca Host, Fabrizio Ungaretti past governatore distrettuale, Maria Gloria Montinari, presidente in carica Lions Lucca Host, insieme a Maria Carla Giambastiani, coordinatrice regionale Lions club International Foundation e ai giovani Leo Club Lucca.

“Abbiamo individuato quattro persone o per conoscenza diretta - riferisce Tardelli – oppure tramite l’associazione ciechi di Pescia e Lucca. Abbiamo ancora dei fondi per realizzare dei bastoni per chi ne ha necessità. Questo è un oggetto rivoluzionario che può essere gestito in autonomia senza l’ausilio del cane d’accompagnamento e senza la guida. Inoltre, l’animale addestrato ha un costo notevole e richiede di essere accudito. Pertanto alterniamo i sostegni, per alcune tipologie di persone doniamo cani addestrati come Aldo e per altri invece doniamo il bastone BEL. Vorrei aggiungere che grazie alla nostra fondazione sono state operate migliaia di persone di cateratta, glaucoma. Inoltre, ci siamo adoperati per la raccolta Occhiali Usati che facciamo riparare e poi doniamo a chi ne ha necessità. Nell’annata 2017/2018 ne sono stati raccolti 1200 paia e da una decina di anni abbiamo totalizzato 22 mila paia di occhiali.

“Si tratta di una consegna pubblica – sottolinea Ungaretti – per dimostrare che le nostre raccolte fondi confluiscono in qualcosa di costruttivo. Il nostro non è un singolo evento, quello che noi facciamo è ben strutturato. Una delle lotte che abbiamo sposato è quella contro il diabete, male trasversale che affligge ogni età e ogni ceto sociale. Una delle attività per la prevenzione del diabete è l’esercizio fisico. Medici in Piazza, sembra uno slogan, invece in questi tempi in cui tante persone rinunciano a curarsi, questa è una concreta possibilità per una consulenza medica gratuita. Grazie all’impegno dei medici della nostra organizzazione. Questo è Lions: We serve.”