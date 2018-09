L'evento



L’italiano Eros Riccio al torneo internazionale “Petr Boukal Memorial”

domenica, 9 settembre 2018, 15:32

E’ partito in questi giorni il “Petr Boukal Memorial”, torneo internazionale di scacchi per corrispondenza in memoria dello scacchista ceco deceduto nel 2016 all’età di 69 anni, al quale è stato invitato a partecipare anche il GM italiano Eros Riccio.

Il signor Petr Boukal di Praga è stato un giocatore molto forte di scacchi a tavolino e di scacchi per corrispondenza (medaglia di bronzo al 28 ° Campionato mondiale ICCF) ed ha svolto le funzioni di capo editorialista della sezione "Scacchi per corrispondenza" nella rivista mensile "Scacchi cecoslovacchi" (Československý šach). Per ringraziarlo del suo contributo a lungo termine allo scacchismo della sua nazione, la Federazione ceca di scacchi per corrispondenza ha organizzato questo evento in suo onore.

Oltre allo scacchista lucchese Eros Riccio, partecipano al torneo anche gli altri seguenti dieci giocatori: i GM cechi Jan Židů, Kamil Stalmach, Ludvík Pospíšil e il SIM Josef Mrkvička; il GM slovacco Pavol Veselý; il GM spagnolo Joel Martín Clemente; il GM sloveno Aleš Borštnik; il GM ucraino Sergei Bubir; il GM inglese Nigel Robson e il GM russo Vladimir Viktorovich Perevertkin.

Il giocatore da battere è proprio l’italiano Riccio, che ha il punteggio Elo più elevato (2644 punti), seguito da Martín Clemente (2623 punti), Robson (2617punti), Borštnik (2604punti), Bubir (2601punti) e poi da tutti gli altri.