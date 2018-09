Luccasenzabarriere, successo per "Frati e drink" con Stefano Mango

Altri articoli in L'evento

lunedì, 10 settembre 2018, 16:24

Si svolgerà sabato 15 settembre al Grand Hotel Baglioni di Firenze la XII^ edizione del Memorial Oriana Fallaci. L’evento, è dedicato alla vita di Oriana, alla Donna, alla Giornalista e allo Scrittore

domenica, 9 settembre 2018, 17:01

Uno degli eventi tanto attesi della Festa dell’Aria è stato sicuramente Balloon Glow che letteralmente significa bagliore di palloncini. All’aeroporto di Capannori ieri sera era previsto lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere

domenica, 9 settembre 2018, 15:32

E’ partito in questi giorni il “Petr Boukal Memorial”, torneo internazionale di scacchi per corrispondenza in memoria dello scacchista ceco deceduto nel 2016 all’età di 69 anni, al quale è stato invitato a partecipare anche il GM italiano Eros Riccio

venerdì, 7 settembre 2018, 19:37

La grande bellezza toscana colpisce ancora.Sono infatti ben 4 le ragazze della nostra regione che sabato sera 8 settembre in piazza Quercia a Trani (BAT) saliranno sul palco per inseguire un sogno chiamato Miss Grand Prix 2018

mercoledì, 5 settembre 2018, 16:29

E' diventata un piccolo caso cittadino l'iniziativa "Lucca Città Aperta": una serata di cibo e musica da tutto il mondo, che si terrà sabato prossimo, a partire dalle ore 19, in piazza San Francesco, nel cuore del centro storico

martedì, 4 settembre 2018, 22:59

Francesco Bozzi, 18 anni rappresenterà la Toscana alle finali del Concorso di Mister Italia. E' di San Giuliano Terme e studia a Lucca al liceo Passaglia