L'evento



Marcia della pace Perugia - Assisi del 7 ottobre: ancora posti disponibili sui bus

martedì, 25 settembre 2018, 14:58

Sono ancora disponibili posti su alcuni dei pullman che partiranno dal territorio provinciale in occasione della Marcia Perugia-Assisi in programma il 7 ottobre 2018. Come già comunicato, in tutto partiranno sette pullman: tre da Lucca, uno da Capannori, uno da Castelnuovo di Garfagnana (con fermate a Gallicano e Borgo a Mozzano), uno da Pietrasanta (con fermata a Capezzano Pianore - Loc. Le Bocchette) e uno da Viareggio.

Per coloro che desiderano partecipare alla Marcia, è obbligatoria la prenotazione agli indirizzi sottoindicati. Il costo per la partecipazione è di 18 euro, comprensivo di quota assicurativa individuale (la cifra potrebbe subire piccole variazioni in base al numero dei partecipanti). L'arrivo a Perugia (loc. Ponte San Giovanni) è previsto attorno alle ore 8/8.30, dove i pullman lasceranno coloro che vogliono coprire l'intera marcia (circa 20 km); chi intende percorrerne solo una parte può fermarsi a Santa Maria degli Angeli. Il pranzo è al sacco.

Sempre da Santa Maria degli Angeli è fissata anche la partenza, prevista attorno alle 17/18, con arrivo alle varie destinazioni in serata. Il termine per le iscrizioni è fissato per mercoledì 3 ottobre, data entro la quale va pagata anche la quota di iscrizione.

Ecco i riferimenti per le iscrizioni:

PARTENZA DA LUCCA ore 5.00 Palasport Via delle Tagliate

Per iscrizioni e info generali: Provincia di Lucca - Ufficio Scuola per la Pace

Palazzo Ducale - Lucca

tel. 0583 417481 - email scuolapace@provincia.lucca.it

PARTENZA DA CAPANNORI ore 5.00 Piazza Aldo Moro

Per le iscrizioni: Osservatorio per la Pace Comune di Capannori

Piazza Aldo Moro - Capannori

tel. 0583 428800, 0583 428785 - email osservatorioperlapace@gmail.com

PARTENZE DA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA ore 4.00 Piazza della Repubblica, GALLICANO ore 4.15 Cittadella Scolastica, BORGO A MOZZANO ore 4.30 rotonda ex Ristorante "Il Pescatore"

Per le iscrizioni: Unione dei Comuni della Garfagnana

Via Vittorio Emanuele II, 9 - Castelnuovo di Garfagnana

tel. 0583 644908 - email patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it

Comune di Gallicano: Via Bertini 2 - Gallicano

tel. 0583 73071 - email giulio@comune.gallicano.lu.it

PARTENZA DA VIAREGGIO ore 4.30 Parcheggio PAM Largo Risorgimento

Per le iscrizioni: Avis Viareggio - Via Garibaldi 171 - Viareggio

tel. 334 2448251, 0584 943194 - email viareggio.comunale@avis.it

PARTENZE DA PIETRASANTA ore 4.15 Piazza Matteotti, CAPEZZANO PIANORE (CAMAIORE) ore 4.30 Parcheggio Loc. Le Bocchette

Per le iscrizioni

Da Camaiore - URP Comune di Camaiore, Piazza San Bernardino da Siena 1 - Camaiore

tel. 0584 986202 o 0584 986259 - email urp@comune.camaiore.lu.it

dal Lunedi al Venerdi con orario 8.00 - 13.00.

Da Pietrasanta: tel. 347 4167060 - email moramich@hotmail.it