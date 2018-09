L'evento



Mongolfiere by night

domenica, 9 settembre 2018, 17:01

Ragazzi che serata!

Uno degli eventi tanto attesi della Festa dell’Aria è stato sicuramente Balloon Glow che letteralmente significa bagliore di palloncini. All’aeroporto di Capannori ieri sera era previsto lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere. Un bagliore che ha richiamato migliaia di persone da ogni luogo, tanto che ogni via verso Capannori era intasata. Intoppi che hanno creato non pochi problemi come rallentamenti e parcheggi selvaggi. Lo spettacolo notturno degli aerostati ha attirato un’affluenza tanto importante che non aveva niente da invidiare ai Mondiali di calcio del 2006.

Colori, luci ed emozioni per i più piccini. Lamentele, traffico e sbuffi per i grandi.

Chi a piedi oppure in macchina, comunque una quantità enorme di gente in strada attratti come le falene notturne alla ricerca della luce, qui invece erano alla ricerca del posto più vicino per godersi lo spettacolo.

La sicurezza è stata garantita dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile. Il servizio di navette gratuite messo a disposizione ha macinato chilometri andando dall’area Pip di Carraia all’aeroporto di Capannori. I Balloon erano tutti là disposti in fila che si accendevano come tante lampadine pitturate a ritmo di musica.

Alle 22.45 qualche signora con figli piccoli a seguito si è lamentata perché le mongolfiere ancora non si erano liberate in cielo.

Chissà che l’anno prossimo le macchine volanti siano più puntuali: Everything counts, tutto conta.

A. E.