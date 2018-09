L'evento



"Nel Terzo Tempo": concerto e libro omonimo di Renzo Pacini

lunedì, 3 settembre 2018, 20:17

"Poco più di un anno fa, racconta Lorenzo Porciani dei Percorsi Musicali, organizzammo un ambiziosa due giorni musicale: la chiamammo "Tutto inizia dal basso", come il romanzo di Renzo Pacini, dove un bassista nel raccontare la propria passione che ha attraversato tutta la sua vita, rivela uno spaccato inedito del mondo musicale livornese di ieri e di oggi."

Fu un grande successo; uno spettacolo dove la musica dei numerosi gruppi musicali, si mescolava con piacevoli letture di brani del libro. Perché non riprovare? Renzo dopo un anno di gestazione è pronto per presentarci il suo nuovo libro: l'8 in occasione del concerto appositamente organizzato e che da esso prende il nome viene alla luce la sua nuova creatura "Nel Terzo Tempo".

In questo romanzo Renzo racconta, nella cornice del rugby, uno sport da lui sempre amato, le storie di tre persone che riescono a materializzare un loro sogno nel giorno in cui la loro squadra, sarà impegnata in una trasferta molto importante e segnata da una sconfitta ma che li vedrà protagonisti nel dopopartita: Nel Terzo Tempo.

Delle storie di vita raccontate, una, quella di Claudio, pilone divenuto paraplegico a seguito di un incidente di giuoco, vede come protagonista la musica. Il giovane atleta, da sempre aveva desiderato diventare un musicista vero. Le circostanze della vita glielo avevano fino ad allora impedito. E' solo attraverso il doloroso percorso di recupero dell'autonomia perduta, che scopre dentro di se una resilienza che non credeva di avere e che riesce ad utilizzare per realizzare quel sogno ormai riposto. Ma la musica è anche un prezioso strumento attraverso il quale riesce a superare la disperazione ed i momenti di solitudine con i quali dovrà lottare per tornare ad essere un uomo nuovo.

Claudio parlerà delle sue passioni e delle sue esperienze di rocchettaro e di come attraverso la guida sapiente di un maestro livornese (Roberto Sbolci) riuscirà alla fine a diventare un concertista di chitarra classica. Ci insegnerà della sua scoperta di un approccio nuovo allo studio della musica, fatto di sofferenza ma anche grande soddisfazione per quanto giorno dopo giorno riuscirà ad imparare, senza pensare al traguardo da raggiungere, scacciando la voglia di cercare le scorciatoie di cui sono spesso preda i neofiti, tanto più se musicalmente dotati.

L'insegnamento che Claudio vuole dare a tutti coloro che desiderano imparare uno strumento musicale è quello di non arrendersi mai e di non vedere lo studio come un sacrificio ma come un percorso di crescita da affrontare con gioia e con la certezza il risultato arriverà. Ed è vero! Tutti i musicisti che "Nel Terzo Tempo" si alterneranno sul palco dei Percorsi Musicali ne sono la dimostrazione. Perciò anche quest'anno avremo la nostra Woodstock nostrana; due giorni di musica e di passione, a cui hanno dato l'adesione 16 gruppi livornesi e non solo. Sabato 8 alle ore 18 e 30 si parte e si suona fino a mezzanotte e mezza; il giorno, Domenica, stesso programma. Si prevede l'esibizione di otto gruppi per giornata. Saranno rappresentati più generi musicali.

Gli artisti sul palco: Sabato 8: Screaming Demons (Aerosmith); Le Tardonaute; Homeless Blues Band; Mi.Ba.; The Flowing Sound; The Southern Snakes; Genius and Friends, Dejawoodoo Blues Band. Domenica 9 : They Live; Tutta Colpa della Musica ; Sweet Season; Aridopachi; Le Sfingi; Magic Trio; The Blues Star (Shadows); The Rattlesnake; Dendroica.

Il giorno 8 alle ore 21 circa, ci sarà la presentazione ufficiale del libro, successivamente per tutta la durata del concerto, quindi anche il giorno domenica 9, durante i cambi di palco, l'attore Giorgio Algranti leggerà alcuni brani del libro, che raccontano della storia di Claudio.

Massimo Volpi, fungerà da presentatore di ambedue le serate.

La casa editrice Erasmo sarà presente con un proprio stand.

I gruppi si alterneranno come da programma sul palco, completamente attrezzato; i tecnici dei Percorsi Musicali metteranno a disposizione gratuitamente la loro professionalità per garantire che lo operazioni di avvicendamento siano veloci per non togliere spazio alla musica. Massimo Volpi dirigerà questi complicati avvicendamenti e presenterà i gruppi per ambedue le giornate.

Siamo sicuri che l'evento sarà bellissimo e sarà un bel regalo per tutti gli appassionati, ma anche per l'intera città, che è molto sensibile alla musica. Gli organizzatori sono molto felici di aver trovato un grande riscontro fra gli appassionati di musica e sperano che questo concerto abbia il successo che merita.