L'evento



Open day al centro A.P.I.C.I. in via di Tiglio

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:10

Il giorno 29 settembre presso il complesso A.P.I.C.I. in via di Tiglio 1070 a San Filippo sarà possibile conoscere le strutture interne del centro polifunzionale che da anni si impegna a promuovere servizi dedicati ai cittadini, alle famiglie e alla terza età.

Dalle ore 16.30 saranno presentate le attività e i professionisti che operano presso il Centro che oggi vanta l’insediamento di numerose attività e associazioni che offrono servizi e attività oltre a medici e professionisti in vari ambiti.

Da anni, l’Associazione A.P.I.C.I. (Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani) opera per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e degli anziani, appena un anno fa, ha festeggiato i suoi primi 20 anni di vita associativa e continuata a crescere sul territorio nazionale, realizzando buoni progetti e buone azioni di solidarietà sociale.

Uno dei progetti degli di nota, che sempre Riccardo Nucci (presidente) ha voluto portare avanti è senza dubbio il progetto Angelus destinato ad offrire un vero e proprio “sportello famiglia” di qualità a Lucca e al suo territorio. Da qualche anno Angelus è diventato anche un consorzio che vanta ad oggi oltre 20 filiali già attive in tutt’Italia, ogni sportello mette a disposizione un servizio di ricerca badanti, colf e babysitter per tutte le famiglie che ne hanno bisogno.

Ancora oggi a Lucca il Centro A.P.I.C.I. , anche sede di Angelus, rappresentano un ottimo punto di riferimento per le famiglie e la terza età, per informazioni più dettagliate è possibile consultare i siti www.apici.org e www.consorzioangelus.com . Da diversi anni il centro polifunzionale A.P.I.C.I. a San Filippo ha deciso di ospitare anche diverse realtà associative che spaziano da discipline olistiche a quelle orientali. Grazie all’insediamento dell’Associazione Aikido Renwakai oggi è possibile praticare diverse discipline orientali come il Karate, l’Aikido, il Jujitsu e il nuovissimo Muay Thai, i corsi sono settimanali e destinati ad adulti e bambini e vengono praticati in un ampio salone attrezzato con specchi e tatami. Presso il centro è possibile anche imparare il Krav Maga, antico sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine ebraica e l’antica arte Tai Chi Chuan tenuta dalla maestra Lucia Nerucci insegnante ITCCA di 2° livello, una disciplina che unisce, attraverso il movimento, il corpo e la mente, lasciando fluire l’energia vitale.

Presso il centro è possibile anche partecipare a diversi corsi di ginnastica come il corso di Pilates di Laura Bartolini, una ginnastica dolce utile a rendere il corpo più sano, elastico e resistente. Marzia Stefanacci ha da poco introdotto delle lezioni dedicate al metodo Posturale Olistico Integrato, una ginnastica che si avvale di una vasta gamma di esercizi che spaziano dal pilates, lo yoga e la ginnastica posturale.

Da poco attiva presso il Centro un Laboratorio per la salute olistica (Laborolistica), uno spazio interamente dedicato alle discipline olistiche che mirano, insieme alla medicina alternativa, a diffondere tecniche di rilassamento psicofisico. Da ottobre, presso Laborolistica sarà possibile seguire delle lezioni di Hatha Yoga a cura di Maria Cristina Consani, un corso di Mindfullness a cura di Chiara Zanchetta e una divertentissima sessione di Yoga della risata a cura di Andrea Magnabosco. Per ulteriori informazioni in merito alle attività olistiche e di discipline orientali è possibile visitare il sito www.laborolistica.it

Presso il Centro A.P.I.C.I. non poteva mancare un’area dedicata alla medicina tradizionale, è da poco infatti nato al suo interno il CENTRO SALUTE, uno studio medico dedicato alla libera professione, in quest’area è possibile trovare alcuni tra i migliori specialisti in medicina tradizionale, naturale e integrata, alcuni nomi: il Dr. Pietro Crudo esperto in medicina estetica e odontoiatria estetica, specialista in inestetismi del volto, inestetismi del corpo e inestetismi della pelle attraverso interventi non invasivi. Salvatrice Alongi, Pedagogista e naturopata. La Dott.ssa Valentina Aletti, psicologa clinica e psicoterapeuta e Elena Martinelli, biologa ed esperta in Medicina nutrizionale, entrambe fanno parte dell’Associazione A.C.C.A. che si occupa della cura dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità. Informazioni più dettagliate su questi e altri professionisti sono consultabili sul sito web www.centrosalute.eu

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio la giornata del 29 settembre in cui dalle ore 16:30 la struttura polivalente A.P.I.C.I. aprirà le porte al pubblico per brindare insieme alle nuove attività in programma per l’autunno.

Ecco il programma del pomeriggio:

16:30 - Presentazione della Struttura (Salone grande) con il Presidente Riccardo Nucci

16:45 – Gli operatori si presentano (Salone grande) a rotazione si presenteranno tutti gli specialisti, le associazioni, i corsi e le attività in programma

17:15 – Mini sessione di Hatha Yoga (Saletta olistica) a cura di Maria Cristina Consani

17:30 – Brindisi di benvenuto (Saletta macchinette) Incontro faccia a faccia con gli operatori

17:30 – Dimostrazioni delle discipline orientali: Karate, Aikido, Jujitsu e Muay Thai (Tatami) a cura dell’Ass.ne ASD Aikido Renwakai

17:30 – Presentazione del corso “Ludica-mente e corpo” (Salone grande) corso finalizzato al risveglio dell’espressività naturale è rivolto alle persone della terza età a cura di Laura Martinelli

17:50 – Yoga della risata (Saletta olistica) a cura di Andrea Magnabosco

18:00 – Dimostrazione di Tai Chi Chuan (Salone grande) a cura di Lucia Nerucci

18:30 – Esperienze di meditazione mindfulness (Saletta olistica) a cura di Chiara Zanchetta

18:30 – Mini sessione di Pilates (Salone grande) a cura di Laura Bartolini

Inoltre dalle 17.30 sarà possibile provare gratuitamente:

Consulenze individuali e esercizi collettivi di analisi posturale a cura di Marzia Stefanacci Incontri e approfondimenti con i medici e gli specialisti degli studi medici Dr. Crudo(medico estetico), Dott.ssa Martinelli (nutrizionista), Salvatrice Alongi(nayuropata) e altri…

“CHIEDI AL NUTRIZIONISTA” Consulenze gratuite a cura dell’Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus con la Presidente Simona Piraino, la Dott.ssa Elena Martinelli (nutrizionista) e altri volontari Trattamenti Shiatsu

Dimostrazioni gratuite a cura di Stefania Maurelli

Consulenze di Naturopatia, floriterapia, riflessologia plantare e orthobionomy a cura di Marinella Giaconi

Consulenze di Naturopatia, oligoelementi ed Enneagramma a cura di Salvatrice Alongi

L’ingresso è libero

Le lezioni dimostrative sono aperte a qualsiasi fascia di età.