L'evento



Ricordando Oriana Fallaci

lunedì, 10 settembre 2018, 16:24

Si svolgerà sabato 15 settembre al Grand Hotel Baglioni di Firenze la XII^ edizione del Memorial Oriana Fallaci. L’evento, è dedicato alla vita di Oriana, alla Donna, alla Giornalista e allo Scrittore e per dirlo con le parole del Suo caro amico Franco Zeffirelli: « è della Donna più importante che Firenze ha avuto nel secolo scorso, la Giornalista più amata, la più conosciuta e la più odiata dagli inutili idioti. Lo Scrittore che ha fatto paura al mondo, che ha fatto chiasso nel mondo sempre con il suo fiorentinismo.»

Il Memorial Oriana Fallaci promosso da Armando Manocchia, vuole essere un omaggio che attraverso le tappe fondamentali ripercorre la sua vita, celebrare l’autrice che ha incarnato compiutamente una presenza preponderante e ingombrante nel campo dell’editoria con uno sguardo imprescindibile al contesto giornalistico e letterario che per Lei hanno sempre rappresentato due facce di una stessa medaglia. Ciascun libro della Fallaci è stato un successo, un evento, un caso editoriale della letteratura italiana moderna e contemporanea, un vero e proprio fenomeno nel campo della comunicazione rappresentato soprattutto dai suoi scritti successivi all’11 settembre.

“Il mio impegno – dice Armando Manocchia - è scevro da intenti celebrativi e apologetici, e soprattutto, libero dai pregiudizi culturali nei suoi confronti determinati dalle sue posizioni a favore delle nostra Cultura, e il mio intento –continua - attraverso l’Associazione Una Via Per Oriana, del sito web www.thankyouriana.it, del Memorial, della Borsa di Studio e del Premio Oriana Fallaci che mi onoro di aver istituito, è quello di mantenere vive le coscienze che ha risvegliato celebrandone il ricordo e offrire così l’opportunità non solo a Firenze e non soltanto ai fiorentini, ma a chi l’ha amata e l’ama, di fare una analisi quanto più oggettiva e più obiettiva possibile, sulla vita e l’opera di una Donna che, fuor di dubbio e a prescindere da ogni polemica, ha avuto un ruolo determinante nella vita giornalistica e letteraria del nostro Paese e non solo.”

“L’ho detto e lo ridico - conclude Manocchia - di Oriana Fallaci, si può non approvare la crociata contro l’islamizzazione, ma, purtroppo i fatti le danno ragione. Con Oriana Fallaci, si può non essere d’accordo per i toni e i modi usati negli ultimi anni, ma ognuno ha il suo stile. Di Oriana Fallaci, si può non condividere il pensiero, ma lo si deve rispettare, ma soprattutto, non si deve oscurare o dimenticare ciò che ha rappresentato nella Storia del Giornalismo e della letteratura italiana: la Pioniera delle donne, Reporter di guerra, la Giornalista italiana più conosciuta in tutto il pianeta, un’Intervistatrice eccellente, uno Scrittore coraggioso. E una penna straordinaria e forse, ineguagliabile.”

Il programma: alle 16 la visita al Cimitero Evangelico agli Allori per rendere omaggio allo Scrittore, alle 18,30 al Grand Hotel Baglioni, il Convegno in ricordo di Oriana dal titolo: “L’Europa che non vogliamo”. Interverranno: politici, scrittori, giornalisti e blogger. Al termine del Convegno, con la spettacolare vista panoramica sullo skyline di Firenze, l’AperiCena e la Cerimonia di Consegna del Premio Oriana Fallaci a Marcello Foa.

Per info e accrediti (stampa compresa), scrivere a: memorialorianafallaci@gmail.com