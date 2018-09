Si inaugura il busto di monsignor Mansueto Bianchi

Altri articoli in L'evento

lunedì, 24 settembre 2018, 21:19

Bella giornata di sport domenica scorsa nella zona San Frediano, dove si è svolta la Terza Edizione di Olympiaca, la festa delle associazioni sportive organizzata in collaborazione tra Officina Podistica Lucca e il Comune di Lucca

lunedì, 24 settembre 2018, 16:45

Abio LuccaAssociazione per il Bambino in Ospedale ONLUS è stata fondata il primo settembre 2003 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. ABIO Lucca aderisce a Fondazione ABIO Italia Onlus, www.abio.org. Dal primo settembre 2003 i volontari di Abio Lucca si occupano di sostenere e accogliere, presso il reparto di pediatria dell’ospedale San...

venerdì, 21 settembre 2018, 17:18

125 espositori provenienti da tutta Italia, con le loro creazioni, saranno in mostra per 3 giorni, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, all'interno di un'ambientazione unica e suggestiva nel cuore di Lucca: Villa Bottini e il suo giardino

venerdì, 21 settembre 2018, 17:04

Le nuove arrivate della casa di Ingolstadt, vetture di classe ed eleganza, sono state presentate ufficialmente in Versilia ieri sera nella spettacolare location del Seven Apples. A fare da padroni di casa i titolari della storica concessionaria Audi Center Terigi: Alessandro, Andrea ed Aldo

giovedì, 20 settembre 2018, 16:47

La missione internazionale proseguirà il 22 e 23 settembre a Hämeenlinna, in Finlandia, la città natale di Jean Sibelius contemporaneo di Puccini

giovedì, 20 settembre 2018, 14:43

Durante il convegno saranno affrontate le problematiche giuridiche che incontrano le persone disabili che si avvicinano al mondo dello sport; verrà analizzata la situazione in Italia e nello specifico quella che viene riscontrata nella nostra regione