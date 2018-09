L'evento



'Taglio del nastro' per la settima edizione di Fashion in Flair

venerdì, 21 settembre 2018, 17:18

Si è svolta oggi, alle ore 15, nel giardino di Villa Bottini, alla presenza del presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, dell'assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico del comune di Lucca, Valentina Mercanti, oltre a tutti i rappresentanti delle Associazioni di categoria di Lucca, l'inaugurazione della VII Edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all'alto artigianato Made in Italy.



125 espositori provenienti da tutta Italia, con le loro creazioni, saranno in mostra per 3 giorni, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, all'interno di un'ambientazione unica e suggestiva nel cuore di Lucca: Villa Bottini e il suo giardino.



Promossa dall'Associazione Culturale "Eccellenti Maestrie", con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e patrocinata da Regione Toscana-Consiglio Regionale, Provincia e Comune di Lucca, CNA Lucca, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, Fashion in Flair riconferma, anche quest'anno, la volontà di difendere la tradizione artigiana e favorire lo sviluppo del Fatto a mano in Italia.



Un evento molto atteso dal pubblico lucchese, e non solo, che nel 2017 ha raggiunto numeri da record con circa 10.000 presenze.

Tre giorni pieni di colori, profumi e allegria, dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifestano in un'ampia scelta di prodotti fatti a mano. In uno scenario suggestivo che fa da cornice alle creazioni di 125 artigiani italiani, gli ospiti avranno la possibilità di 'scoprire' ed acquistare i manufatti espressione della tradizione e della qualità del Made in Italy:In mostra: abiti e accessori moda, gioielli e bijoux, complementi d'arredo e opere d'arte, cosmetici e fragranze per la cura della persona. Ricchissima anche l'area food con gli 'artigiani del gusto'. Ad affiancare l'artigianato d'eccellenza, un calendario ricco di appuntamenti per grandi e piccini: dimostrazioni di Pilates, performance di danza, esibizioni dal vivo di gruppi musicali, oltre a laboratori e spettacoli per bambini. Fashion in Flair è realizzata dall'Associazione Culturale Eccellenti Maestrie

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Orario: Venerdì 21 ore 15-19.30

Sabato 22 e domenica 23 ore 10 - 19.30

Informazioni: www.fashioninflair.com