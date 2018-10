L'evento



200 bambini delle scuole, i migranti e i volontari al fiume Serchio e al parco fluviale protagonisti di "Puliamo il mondo"

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:18

Quasi 200 bambini delle scuole, i loro insegnanti, decine di giovani migranti ospitati nei centri di accoglienza del territorio, e tanti volontari. E' il popolo colorato che stamani (venerdì 5 ottobre) si è ritrovato alla Terrazza Petroni, a Monte San Quirico, per la manifestazione "Puliamo il mondo" 2018, organizzata da Legambiente, in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Dopo essersi rimboccato le maniche, armato di guanti, palette e dell'inconfondibile pettorina gialla dell'associazione, il folto gruppo ha quindi ripulito ampi tratti del Fiume Serchio e del parco fluviale: in particolare, quello lungo via della Scogliera.

Gli alunni partecipanti erano quelli delle primarie di Saltocchio, San Pietro a Vico, Vallebuia, San Marco e della media Da Vinci, accompagnati naturalmente dai loro insegnanti. I migranti, invece, erano quelli ospitati nelle strutture di Giovani e Comunità, La Salute, Partecipazione e sviluppo, Odissea, Gvai. Per l'amministrazione comunale erano presenti l'assessora alle politiche educative,Ilaria Vietina, e il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente, Daniele Bianucci.

"Puntare sulle nuove generazioni è la scommessa più importante che abbiamo davanti – sottolineano Ilaria Vietina e Daniele Bianucci – per questo, abbiamo desiderato molto la partecipazione dei bambini delle scuole. Perché il mondo, e quindi anche il Fiume Serchio, è sì importate pulirlo: ma soprattutto è fondamentale imparare a rispettarlo, e quindi evitare di sporcarlo. Un ringraziamento va a Legambiente e agli uffici comunali, che con dedizione hanno organizzato l'appuntamento. E alle scuole, agli insegnanti, ai migranti e alle organizzazioni che li ospitano: insieme siamo stati una bella e utile squadra".