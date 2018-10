L'evento



Al Pesce che Vorrei venerdì e sabato cena con menù degustazione a 20 euro

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:54

Se cercate un posto dove cenare a base di pesce fresco e a un prezzo economico, la ristopescheria "Il pesce che vorrei" ha un'offerta che fa per voi. A partire da questo weekend, il locale propone ogni venerdì e sabato per cena un menù degustazione a 20 euro. Ma sono in arrivo per i clienti pure un'offerta di prodotti per le prossime festività natalizie ed eventi culturali.

Il "Pesche che vorrei" si trova all'interno del centro commerciale Airone a Lammari (Capannori). È sia ristorante che pescheria d'asporto. Aperto per cena il venerdì e il sabato, il menù degustazione comprende antipasto di benvenuto, primo, secondo, dolce, acqua e un calice di vino. In alternativa, è sempre possibile optare per il menù alla carta.

Il locale è anche pescheria d'asporto, dove si possono trovare molti piatti. In vista delle festività natalizie, "Il pesce che vorrei" si prepara a proporre un'ampia offerta di antipasti, primi, sughi pronti, secondi e pesci pronti che potranno essere portati a casa per imbandire le tavole in occasione delle festività natalizie e del Capodanno. Il locale ospita anche serate a tema, e per novembre è previsto un nuovo appuntamento con le sempre molto apprezzate "cene con il delitto".

Per informazioni e ordinazioni:

Il Pesce che vorrei

Viale Europa c/o Centro Commerciale Airone

Telefono: 0583 961451

Orari: dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 15; venerdì e sabato aperto anche per cena.