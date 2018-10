Alla Prova del cuoco della Isoardi ravanelli e sedano di Claudio Menconi

Altri articoli in L'evento

martedì, 9 ottobre 2018, 16:26

"Innovazione per la mobilità merci in ambito urbano: politiche e misure di premialità", è questo il titolo del primo workshop annuale, in programma venerdì prossimo, 12 ottobre, organizzato nell'ambito del progetto europeo Life Aspire, dedicato al tema della mobilità sostenibile delle merci nei centri storici di piccole e medie dimensioni...

martedì, 9 ottobre 2018, 15:48

Il giorno 7 ottobre si è svolta la manifestazione Pompieropoli, "Pompiere per un Giorno" sulle stupende Mura di Lucca, la manifestazione è stata organizzata dall'associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comando Vigili del Fuoco di Lucca e la ASD Vigili del Fuoco Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:44

Si è costituito a Lucca, da oltre un anno, un gruppo di lavoro, per cercare di ricostruire una memoria storica per i 50 anni del 1968. Da stasera e fino al 19 ottobre, un ventaglio di proposte per scoprire oppure riscoprire questo momento storico a Lucca e cosa ha significato...

lunedì, 8 ottobre 2018, 14:09

Un'altra volta Lucca torna ad essere protagonista in televisione grazie alla trasmissione "Sereno Variabile"; proprio questa mattina, infatti sono state fatte delle riprese in città: sia in piazza San Michele che in corte del Biancone, conosciuta da tutti come "la piazzetta del libro" dove sono stati intervistati i librai gemellati...

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:14

Sabato 13 ottobre, alle 17, in sala Ferri a Palazzo Strozzi, si terrà l'evento "Cesare Garboli: 90 anni dalla nascita" con interventi di Giorgio Amitrano e Emanuele Trevi, letture di Carlo Cecchi e Toni Servillo, e la partecipazione di Rosetta Loy. Presiede Alba Donati

domenica, 7 ottobre 2018, 17:37

Quarto inizio per il lum, storico, diverso dai precedenti e quindi nuovo, ma in realtà antico per la città di Lucca, dato che stiamo parlando del Circolo Arci di Sant'Alessio (già attivo dal secondo dopoguerra)